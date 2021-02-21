全球首例人類感染H5N8禽流感！俄羅斯7人染疫

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）俄羅斯官方證實，境內發現全球首批H5N8禽流感病毒株傳人病例，這些個案為7名養殖場的員工。已通報世界衛生組織（WHO），且也沒有人傳人的跡象。

路透社報導，俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人波波娃（Anna Popova）在Rossiya 24電視轉播的談話中表示，去年12月南部某些養殖場爆發H5N8疫情，這7名養殖場員工也在同時間染疫，在經過「俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心」病毒分離與鑑定後，在這些染疫員工體內發現H5N8禽流感病毒株的遺傳物質，這是全球首次發現人感染H5N8型禽流感病毒。

波波娃（Anna Popova）表示，在科學家證實後，我們已於數日前通報世界衛生組織（WHO）。她還補充說明，這些感染的養殖場員工身體狀況已無大礙，也沒有人傳人的跡象。

報導中提到，科學家證實目前某些禽流感和豬流感是人畜共通的傳染疾病，包括：H5N1,、H7N9 和H9N2，而最近幾個月以來，在俄羅斯、中國、歐洲、中東和北非多地陸續爆發的H5N8禽流感，但都僅限於禽類之間。

一般來說，感染禽流感的患者多數是接觸過被感染的禽鳥或禽鳥屍體，或是生食禽鳥類，食用熟食是相對安全的。

另外，由於絕大多數病例是經由遷徙的野生鳥類傳播，因此許多國家傾向於將家禽養殖在室內，以避免接觸野生動植物。