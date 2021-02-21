Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

全球首例人類感染H5N8禽流感！俄羅斯7人染疫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/21 10:41
示意圖／Pixabay

示意圖／Pixabay

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）俄羅斯官方證實，境內發現全球首批H5N8禽流感病毒株傳人病例，這些個案為7名養殖場的員工。已通報世界衛生組織（WHO），且也沒有人傳人的跡象。

路透社報導，俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人波波娃（Anna Popova）在Rossiya 24電視轉播的談話中表示，去年12月南部某些養殖場爆發H5N8疫情，這7名養殖場員工也在同時間染疫，在經過「俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心」病毒分離與鑑定後，在這些染疫員工體內發現H5N8禽流感病毒株的遺傳物質，這是全球首次發現人感染H5N8型禽流感病毒。

波波娃（Anna Popova）表示，在科學家證實後，我們已於數日前通報世界衛生組織（WHO）。她還補充說明，這些感染的養殖場員工身體狀況已無大礙，也沒有人傳人的跡象。

報導中提到，科學家證實目前某些禽流感和豬流感是人畜共通的傳染疾病，包括：H5N1,、H7N9 和H9N2，而最近幾個月以來，在俄羅斯、中國、歐洲、中東和北非多地陸續爆發的H5N8禽流感，但都僅限於禽類之間。

一般來說，感染禽流感的患者多數是接觸過被感染的禽鳥或禽鳥屍體，或是生食禽鳥類，食用熟食是相對安全的。

另外，由於絕大多數病例是經由遷徙的野生鳥類傳播，因此許多國家傾向於將家禽養殖在室內，以避免接觸野生動植物。
禽流感
H5N8
俄羅斯

相關新聞

聲援逃過毒殺的普丁政敵 逾5千示威者遭俄國警方暴力逮捕
聲援逃過毒殺的普丁政敵 逾5千示威者遭俄國警方暴力逮捕
2021/02/01 11:11
【普丁政敵遭神經毒攻擊事件】納瓦尼親自扮高層 俄國特務驚爆「內褲」下毒【影音】
【普丁政敵遭神經毒攻擊事件】納瓦尼親自扮高層 俄國特務驚爆「內褲」下毒【影音】
2020/12/22 10:24
台灣指揮中心: 莫斯科芭蕾舞團若16日首演仍屬「自主健康管理」期間、明顯違法 主辦單位疑不知規定險釀破口
台灣指揮中心: 莫斯科芭蕾舞團若16日首演仍屬「自主健康管理」期間、明顯違法 主辦單位疑不知規定險釀破口
2020/12/18 10:03
莫斯科芭蕾舞團再增4例武漢肺炎案例　台灣演出全取消
莫斯科芭蕾舞團再增4例武漢肺炎案例　台灣演出全取消
2020/12/17 14:49
【新冠肺炎+8】4例為莫斯科古典芭蕾舞團成員　確診者曾至超商購物
【新冠肺炎+8】4例為莫斯科古典芭蕾舞團成員　確診者曾至超商購物
2020/12/17 14:45

更新時間 : 2021-02-21 12:12 GMT+08:00

最受歡迎

士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
〈時評〉出賣台灣代價何其小？
〈時評〉出賣台灣代價何其小？
〈時評〉趙少康好大的口氣
〈時評〉趙少康好大的口氣
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
美國參、眾議員提「防止台灣遭侵略法案」　建議授權美國總統派軍護台
美國參、眾議員提「防止台灣遭侵略法案」　建議授權美國總統派軍護台