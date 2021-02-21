台灣出口料暢旺 今年經濟成長率估4.64% 大幅上修創7年新高

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）主計總處宣布，由於出口料將持續暢旺，大幅上修2021年台灣經濟成長率至4.64%，創下2015年以來、近7年新高水準，且2020年在全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中，我國經濟成長率居冠。

中央社報導，主計總處修正2020年經濟成長率為3.11%，在全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中，台灣經濟規模排名第21名，但經濟成長率居冠；此外，主計總處也大幅上修2021年經濟成長率至4.64%，較去年11月預測值3.83%增加0.81個百分點。

今年經濟成長率突破4%，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，商品出口大幅上修是主因，考量近幾年國內投資持續大幅度增加，加上台商回流、半導體擴大投資，均讓製造業產能提升；外在需求強勁加上本身產業優勢，主計總處因而大幅上修2021年商品出口金額209億美元，增至3784億美元，年增率為9.58%，寫下4年最高水準。

蔡鈺泰補充，民間投資方面，除了半導體擴大投資規模，推進全球頂尖製程，帶動國內外相關供應鏈加深在地投資，電信業者布建5G網路、離岸風電與太陽光電設施加速建置、危老重建與都更積極推展，都延續投資動能，2021年民間投資實質成長率達3.91%，較去年11月預測值上修0.23個百分點。

不過全球持續實施邊境管制，加上今年初國內疫情緊張，拖累消費復甦力道，主計總處預估今年民間消費實質成長率為3.74%，下修0.30個百分點，但仍是2005年以來最大增速。

報導引述朱澤民說法，台灣今年經濟成長率預測值為4.64%，有很多國家比台灣高，主因是去年受到疫情衝擊，落入負成長，超低基期之下，今年才大舉躍升，甚至有些成長率超過6%。

相較之下，台灣去年經濟成長率已達3.11%，今年仍持續成長，朱澤民直言，台灣經濟是一步一腳印，穩健成長。

不過主計總處提醒，全球疫情是否能有效獲得控制，美中爭端後續發展，以及各國財政及貨幣政策走向與效果，都將是影響後續經濟走勢的不確定因素，須密切關注。