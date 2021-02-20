【紓解農友壓力】雲林縣高麗菜產量過剩•縣府媒合台灣各界採購434公噸　

雲林縣警察局為幫助農民, 也採購了5.7公噸高麗菜 (圖/雲林縣政府官網) 雲林縣警察局為幫助農民, 也採購了5.7公噸高麗菜 (圖/雲林縣政府官網)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 受到本土疫情影響，市場需求量降低，且氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，蔬菜價格下滑，已對農友造成產銷壓力。

雲林縣政府農業處積極透過多元管道積極協助縣內蔬菜調節，各界機關企業團體踴躍響應採購，至今已媒協助合銷售達434.4 公噸。

縣府20日指出，雲林縣長張麗善特別感謝各界踴躍採購，除年前全聯超市及良善企業採購 142.4 噸外，已陸續媒合包含義美公司100 公噸、全家便利商店50公噸、悟饕池上飯包每週3公噸、連鎖食品店和團膳業者每周5公噸、食品加工廠採購50噸高麗菜及20噸包心白菜、中華郵政股份有限公司雲林郵局5公噸、雲林縣警察局5.7公噸、雲林縣政府社會處 3.3 公噸，嘉義市政府 20 公噸、臺北市及新北市地區等各級農會30 公噸，感謝各界拋磚引玉，也希望各單位後續能持續採購，幫助在地農民度過難關。

除上述短期的採購，縣府亦積極與悟饕池上飯包、連鎖食品店和團膳業者等洽談，與相關業者建立長期合作關係，讓縣內農產品能夠建立長期供貨管道，穩定產銷。

全家便利商店表示，一直以來秉持推廣台灣在地農業精神，這次採購50 公噸高麗菜做為鮮食生產商品使用，由專業生產工廠每日新鮮生產配送，希望大家一起支持雲林在地農產品。

農業處長吳芳銘表示，高麗菜有「菜王」的稱號，是餐桌上常見的蔬菜， 味道鮮美營養豐富，富含維生素 B 群、維生素 C、維生素 K、維生素 U、鈣、磷、 鉀、有機酸等，近期氣候穩定品質極佳，價格實惠，正是品嘗的好時機；且高麗菜有多種料理方式，不只是能清炒、煮火鍋，還能醃製、曬乾等，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同的美味。歡迎企業團體及民眾多多採購，一同品嘗雲林好滋味。

雲林縣政府與雲林縣農會合作推出團購方案，更提供高麗菜料理食譜(如下) 供各界及民眾團購及烹調參考，歡迎各界踴躍採購，支持在地農產品。(訂購單與更多食譜, 詳見官方網站)