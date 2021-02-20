Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

【紓解農友壓力】雲林縣高麗菜產量過剩•縣府媒合台灣各界採購434公噸　

▲受本土疫情影響，市場需求降低，且氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，蔬菜價格下滑，對農友造成產銷壓力。▲高麗菜有「菜王」稱號，富含維生素 B 群、維生素 C、維生素 K、維生素 U、鈣、磷、 鉀、有機酸等，近期氣候穩定品質極佳，價格實惠，正是品嘗的好時機。

  109
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/20 20:00
雲林縣警察局為幫助農民, 也採購了5.7公噸高麗菜 (圖/雲林縣政府官網) 

雲林縣警察局為幫助農民, 也採購了5.7公噸高麗菜 (圖/雲林縣政府官網) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 受到本土疫情影響，市場需求量降低，且氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，蔬菜價格下滑，已對農友造成產銷壓力。

雲林縣政府農業處積極透過多元管道積極協助縣內蔬菜調節，各界機關企業團體踴躍響應採購，至今已媒協助合銷售達434.4 公噸。

縣府20日指出，雲林縣長張麗善特別感謝各界踴躍採購，除年前全聯超市及良善企業採購 142.4 噸外，已陸續媒合包含義美公司100 公噸全家便利商店50公噸、悟饕池上飯包每週3公噸、連鎖食品店和團膳業者每周5公噸、食品加工廠採購50噸高麗菜及20噸包心白菜、中華郵政股份有限公司雲林郵局5公噸、雲林縣警察局5.7公噸、雲林縣政府社會處 3.3 公噸，嘉義市政府 20 公噸、臺北市及新北市地區等各級農會30 公噸，感謝各界拋磚引玉，也希望各單位後續能持續採購，幫助在地農民度過難關。

除上述短期的採購，縣府亦積極與悟饕池上飯包、連鎖食品店和團膳業者等洽談，與相關業者建立長期合作關係，讓縣內農產品能夠建立長期供貨管道，穩定產銷。

全家便利商店表示，一直以來秉持推廣台灣在地農業精神，這次採購50 公噸高麗菜做為鮮食生產商品使用，由專業生產工廠每日新鮮生產配送，希望大家一起支持雲林在地農產品。

農業處長吳芳銘表示，高麗菜有「菜王」的稱號，是餐桌上常見的蔬菜， 味道鮮美營養豐富，富含維生素 B 群、維生素 C、維生素 K、維生素 U、鈣、磷、 鉀、有機酸等，近期氣候穩定品質極佳，價格實惠，正是品嘗的好時機；且高麗菜有多種料理方式，不只是能清炒、煮火鍋，還能醃製、曬乾等，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同的美味。歡迎企業團體及民眾多多採購，一同品嘗雲林好滋味。

雲林縣政府雲林縣農會合作推出團購方案，更提供高麗菜料理食譜(如下) 供各界及民眾團購及烹調參考，歡迎各界踴躍採購，支持在地農產品。(訂購單與更多食譜, 詳見官方網站)

【紓解農友產銷壓力】雲林縣高麗菜供過於求•縣府媒合台灣各界採購434公噸　

【紓解農友壓力】雲林縣高麗菜產量過剩•縣府媒合台灣各界採購434公噸　(圖/雲林縣政府官網)

高麗菜
團購
雲林縣
農業處
全家便利商店
義美

相關新聞

【開工喝咖啡享優惠】四大超商、路易莎開工限定優惠看這裡！
【開工喝咖啡享優惠】四大超商、路易莎開工限定優惠看這裡！
2021/02/16 15:25
無奈台灣軟體業環境20年改革不力　義美總經理辭資策會常務董事
無奈台灣軟體業環境20年改革不力　義美總經理辭資策會常務董事
2020/12/26 10:43
美豬進口爭議 義美高志明：應制定殘留量標準值再嚴格把關
美豬進口爭議 義美高志明：應制定殘留量標準值再嚴格把關
2020/12/09 14:54
【美豬牛公聽會】雲林養豬協會質疑: 開放萊豬跟當年進口鴉片何異？ 台灣民眾黨將發起11/22遊行
【美豬牛公聽會】雲林養豬協會質疑: 開放萊豬跟當年進口鴉片何異？ 台灣民眾黨將發起11/22遊行
2020/10/26 20:39
台灣雲林縣府紀錄片《阿紫》播映會 分享新住民在臺奮鬥故事
台灣雲林縣府紀錄片《阿紫》播映會 分享新住民在臺奮鬥故事
2020/09/26 13:58

更新時間 : 2021-02-21 00:04 GMT+08:00

最受歡迎

士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
〈時評〉趙少康好大的口氣
〈時評〉趙少康好大的口氣
〈時評〉出賣台灣代價何其小？
〈時評〉出賣台灣代價何其小？
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
美國參、眾議員提「防止台灣遭侵略法案」　建議授權美國總統派軍護台
美國參、眾議員提「防止台灣遭侵略法案」　建議授權美國總統派軍護台
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知