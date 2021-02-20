疫情加速台灣兩廳院數位轉型　打造專屬5G場域結盟歐亞「慢策展」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 兩廳院2021年將視疫情下的生活為新正常，並透過數位轉型及跨國共製盼達劇場永續目標。

兩廳院於20日媒體餐敘上分享2021年規劃，談到疫情促使全球表演藝術領域的轉型契機，在過去兩年多，場館將劇場環境建構完整，持續積極倡議共融與平權，並將大幅度的數位轉型。

藝術總監劉怡汝分享，接下來將走回「慢生產、慢策展」，帶來重質不重量的節目，兩廳院在這波疫情中，積極提升這幾年持續強調的三大劇場核心：「節目演出」、「教育推廣」與「劇場管理」的發展，並找出疫期和數位等創作的新模式，同時加強台灣在地與亞洲藝術場館的共同驅動，首要目標是創造劇場永續

兩廳院將透過表演藝術探討台灣在亞洲的定位，節目的製作與呈現上，將首重挖掘台灣觀點與融合在地文化、社會的創作者，也持續跨國跨域共製，並透過5G、AR及VR等發展劇場的未來形式，視疫情為新正常並為可能的新創作模式。

亞洲製作人平台也改以線上連線論壇與交流舉辦，目前已經確定將結盟的夥伴劇場為東京藝術劇場、韓國首爾國立劇場、新加坡濱海藝術中心，預計創造多個亞洲藝術家共創作品。

歐洲的結盟場館則有：法國鳳凰劇院、夏佑劇院、西班牙花市劇院，與今年即將簽約的英國倫敦沙德勒之井劇院，其中沙德勒之井劇院也將成為2024年ASIA FOCUS的首位夥伴。



(圖/兩廳院)

兩廳院打造屬於自己的5G場域，推出「數位觀演」，首場同步直播荷蘭阿姆斯特丹劇團於市立劇院（Internationaal Theater Amsterdam）演出西蒙・史東導演的希臘悲劇《米蒂亞》，並邀請擁有多年直播演唱會經驗的團隊拍攝，邀請民眾進入台北國家戲劇院觀賞直播。

此外，《戰爭之王》將提供線上觀演服務，購票觀眾可獲得限時24小時的獨家網址與密碼，點擊連結即刻開演。此齣作品於2018年來台演出，票券迅速銷售一空。

兩廳院將在六月推出線上版 Online-Taiwan Week，提供作品影片給重要的亞、歐、美、澳劇場與策展人，預計將有200位參與。由台灣藝術家線上親自介紹創作概念與作品，預計法國夏佑宮國家劇院藝術總監Didier Deschamps等歐洲重要場館與策展人將給予回饋。

關於台灣在地巡演，更積極串聯其他國家場館、地方政府與文化中心，打造共製、邀演與其他合作。2021年巡演節目包括《藝術出走》、《千年舞台，我卻沒怎麼活過》、《理查三世》、《我庄三部曲》、《一人之海》等多個台灣藝術家重要作品，將在台灣各地演出。



(圖/兩廳院)