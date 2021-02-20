Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

疫情加速台灣兩廳院數位轉型　打造專屬5G場域結盟歐亞「慢策展」

兩廳院2021年將視疫情下的生活為新正常，並透過數位轉型及跨國共製盼達劇場永續目標。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/02/20 17:32
兩廳院與東京藝術劇場、韓國首爾國立劇場、新加坡濱海藝術中心合作成立亞洲製作人平台(圖/兩廳院)

兩廳院與東京藝術劇場、韓國首爾國立劇場、新加坡濱海藝術中心合作成立亞洲製作人平台(圖/兩廳院)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 兩廳院2021年將視疫情下的生活為新正常，並透過數位轉型及跨國共製盼達劇場永續目標。

兩廳院於20日媒體餐敘上分享2021年規劃，談到疫情促使全球表演藝術領域的轉型契機，在過去兩年多，場館將劇場環境建構完整，持續積極倡議共融與平權，並將大幅度的數位轉型。

藝術總監劉怡汝分享，接下來將走回「慢生產、慢策展」，帶來重質不重量的節目，兩廳院在這波疫情中，積極提升這幾年持續強調的三大劇場核心：「節目演出」、「教育推廣」與「劇場管理」的發展，並找出疫期和數位等創作的新模式，同時加強台灣在地與亞洲藝術場館的共同驅動，首要目標是創造劇場永續

兩廳院將透過表演藝術探討台灣在亞洲的定位，節目的製作與呈現上，將首重挖掘台灣觀點與融合在地文化、社會的創作者，也持續跨國跨域共製，並透過5G、AR及VR等發展劇場的未來形式，視疫情為新正常並為可能的新創作模式。

亞洲製作人平台也改以線上連線論壇與交流舉辦，目前已經確定將結盟的夥伴劇場為東京藝術劇場、韓國首爾國立劇場、新加坡濱海藝術中心，預計創造多個亞洲藝術家共創作品。

歐洲的結盟場館則有：法國鳳凰劇院、夏佑劇院、西班牙花市劇院，與今年即將簽約的英國倫敦沙德勒之井劇院，其中沙德勒之井劇院也將成為2024年ASIA FOCUS的首位夥伴。

疫情加速台灣兩廳院數位轉型　打造專屬5G場域結盟歐亞「慢策展」
(圖/兩廳院)

兩廳院打造屬於自己的5G場域，推出「數位觀演」，首場同步直播荷蘭阿姆斯特丹劇團於市立劇院（Internationaal Theater Amsterdam）演出西蒙・史東導演的希臘悲劇《米蒂亞》，並邀請擁有多年直播演唱會經驗的團隊拍攝，邀請民眾進入台北國家戲劇院觀賞直播。

此外，《戰爭之王》將提供線上觀演服務，購票觀眾可獲得限時24小時的獨家網址與密碼，點擊連結即刻開演。此齣作品於2018年來台演出，票券迅速銷售一空。

兩廳院將在六月推出線上版 Online-Taiwan Week，提供作品影片給重要的亞、歐、美、澳劇場與策展人，預計將有200位參與。由台灣藝術家線上親自介紹創作概念與作品，預計法國夏佑宮國家劇院藝術總監Didier Deschamps等歐洲重要場館與策展人將給予回饋。

關於台灣在地巡演，更積極串聯其他國家場館、地方政府與文化中心，打造共製、邀演與其他合作。2021年巡演節目包括《藝術出走》、《千年舞台，我卻沒怎麼活過》、《理查三世》、《我庄三部曲》、《一人之海》等多個台灣藝術家重要作品，將在台灣各地演出。

疫情加速台灣兩廳院數位轉型　打造專屬5G場域結盟歐亞「慢策展」
(圖/兩廳院)
兩廳院
數位轉型
亞洲製作人平台
東京藝術劇場
韓國首爾國立劇場
新加坡濱海藝術中心
法國鳳凰劇院
西班牙
法國
東京
南韓
新加坡
英國
沙德勒之井
倫敦
5G

相關新聞

制裁拖垮手機銷路 中國華為靠「養豬」殺出一條血路
制裁拖垮手機銷路 中國華為靠「養豬」殺出一條血路
2021/02/19 17:47
英國專家建議將疲倦、腹瀉和頭痛增為新冠肺炎典型症狀
英國專家建議將疲倦、腹瀉和頭痛增為新冠肺炎典型症狀
2021/02/18 11:26
【新冠肺炎】英國又現新突變種 B.1.525 會是新一波威脅嗎？
【新冠肺炎】英國又現新突變種 B.1.525 會是新一波威脅嗎？
2021/02/17 09:54
脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿
脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿
2021/02/16 12:35
睽違日本30年6個月！東京股市收盤破3萬點　
睽違日本30年6個月！東京股市收盤破3萬點　
2021/02/15 18:12

更新時間 : 2021-02-20 18:24 GMT+08:00

最受歡迎

士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位
〈時評〉趙少康好大的口氣
〈時評〉趙少康好大的口氣
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
〈時評〉出賣台灣代價何其小？
〈時評〉出賣台灣代價何其小？