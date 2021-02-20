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台北市立交響樂新任團長出爐！單簧管演奏家、師大教授宋威德預計四月上任

北市交20日揭曉新任團長，由知名單簧管演奏家，國立台灣師範大學音樂系教授宋威德出任。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/20 16:18
北市交20日揭曉新任團長，由知名單簧管演奏家，國立台灣師範大學音樂系教授宋威德出任。(圖/台北市文化局)

北市交20日揭曉新任團長，由知名單簧管演奏家，國立台灣師範大學音樂系教授宋威德出任。(圖/台北市文化局)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)北市交20日揭曉新任團長，由知名單簧管演奏家，國立台灣師範大學音樂系教授宋威德出任。

台北市政府文化局今日表示，台北市立交響樂團團長遴選結果出爐，由曾兩度於北市交服務，現任國立台灣師範大學音樂系教授宋威德出任，預計於四月初上任。

北市文化局說明，此人事案經2月17日府級遴選會議通過，後續將配合校方借調期程，預計於四月初上任。

新任北市交團長宋威德，現為國立台灣師範大學音樂系教授，也是知名單簧管演奏家，大學畢業於國立藝術學院音樂系（現為國立台北藝術大學），隨後赴法進修，在巴黎四年期間，同時主修單簧管及低音單簧管，獲法國國立FRESNES音樂院室內樂金牌獎及單簧管金牌獎。

宋威德曾兩度於台北市立交響樂團服務，1989年8月第一次通過甄選成為樂團演奏團員；而赴法返國後，1997年5月第二次進入北市交，擔任研究推廣組主任的行政工作。

宋威德曾任「中華民國現代音樂協會」秘書長及「國立台北藝術大學校友會」理事長，曾獲教育部補助赴法國「巴黎國際藝術村」訪問一年，也曾擔任台北市文化局、國家兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心等單位評議委員，並自1998年起擔任國立台灣師範大學音樂系專任教授迄今。

宋威德多年來致力於單簧管教學及音樂推廣，多次舉行個人獨奏會、室內樂音樂會，並編寫教材『玩單簧管』、著有專書『單簧管基本吹奏之研究』。2007年成立「黑種籽單簧管合奏團」，以輕鬆易懂、解說式的演出方式，在國家演奏廳、社區、校園舉行音樂會，累積已有120多場。
北市交
單簧管
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宋威德

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