〈時評〉弱勢美元該怪誰？

新台幣兌美元匯價究竟應該多少才合理？最近引起匯市關切。由於牽涉複雜，中央銀行相當慎重，其實真正問題還是緣於美國超級貨幣寬鬆政策所致，源頭不解決，世界各國貨幣價格都難解。

外匯銀行現在的看法是第一季中央銀行會力守新台幣在28元價位，第二季以後，極有可能升破28元，向27.5元邁進。由於台灣被美國財政部列為10個貨幣操縱嫌疑國之一，故央行處理新台幣匯價相當謹慎。

即使如此，央行還是不允許炒匯，最近有德意志銀行、摩根大通、花旗、澳盛等外銀涉嫌協助糧商嘉吉(Cargill)、路易達孚(Louis Dreyfus)炒匯，而依法追究相關法律責任。由於涉及金額高達110億美元，不是台灣一般糧商所能承擔之金額，全案應涉及國際外匯炒手，案情應該相當複雜。

其實當今國際匯市應該是美元獨弱，不是新台幣單一貨幣價格是否低估問題。起源還是美國疫情嚴重，經濟衰退，財政部及聯準會採取超級貨幣寬鬆政策所致。以美國國債為例，現在已高達27.7兆美元，預估今(2021)年聯邦政府預算赤字將持續大幅增加，達75年來新高，如果狀況再惡化，2023年將增加到24兆5000億美元，相當於GDP的107％，比1946年美國政府負債達GDP 106％的紀錄還高。

造成美國國債大幅增加，應該是由前總統川普開出第一槍，他提出「大減稅」方案，大幅將企業稅從35％降低到15％，個人所得稅級距從7級減少為3級，最高稅率從39.6%，調降至35％，標準扣除額提高一倍。降稅最大獲利者是富人及企業，以華倫巴菲特擁有的波克夏為例，帳面價值立即增加360億美元，更加落實資本主義貧富差距現象。

拜登繼任總統，深悉經濟困境嚴重，提出1.9兆美元紓困計劃，每位美國人可獲得1400美元。讓勞工、城市或鄉村居民，確保擁有良好的工作、薪資，以及具有競爭力的經濟環境。財長葉倫直言，若無此計劃，美國經濟會持續衰退到2025年。至於原來主張加稅減國債的理想，就暫時束之高閣。

在超級貨幣寬鬆政策引導下，美國至去(2020)年第四季為止，M2貨幣供給額達19兆1883億美元，比第三季增加0.54%，比前(2019)年激增25.26%，貨幣寬鬆程度，擧世罕見。以台灣為例，去年迄第四季為止，比前年第四季增加9.3%，台、美兩國貨幣供給增加比例，天壤之別。

今年美國有1.7兆美元國債息票要付，貨幣淨發行量再增加2.7兆至3兆美元，聯準會亳不在意，宣稱必要時將再擴大購買金融資產，釋出美元，再增加貨幣供給。

由於超級貨幣寬鬆政策，美國民間購買力強大，即使疫情嚴重，居家上班及網購興起，台灣對美貿易順差去年從170億美元，增加到250億美元。對美國經常帳順差超過2％，亦不足為奇了。

目前世界各國貨幣兌美元均大幅升值，例如澳幣升值7.88%，韓元升值5.7%，歐元升值8.44%，人民幣升值6.5%，新台幣5.73%，究其原因是美國超級貨幣寬鬆政策，導致美元浮濫，在國際匯市當然處於弱勢。

由於台灣諸多企業營業毛利率不高，例如鴻海是6.2%，廣達5.86%，至上2.85%，十銓0.72％，友達10.59%⋯，新台幣升值幅度過大，將嚴重侵蝕企業利潤，造成虧損，目前已經有不少企業被迫提列高額匯損，影響年度獲利，這種現象對企業發展是極大挑戰，也是嚴重經濟問題。

中央銀行對於新台幣匯率，確實頭痛，但是美國若以此認為台灣央行在操縱新台幣匯率，恐怕也是極大的寃枉，央行應妥擬說帖，分析事實真相，向美方充分解釋說明，避免因為新台幣匯率問題，影響台灣企業生存。