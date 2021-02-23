【投資理財老生常談】台灣生醫通路股值得尋寶

寶雅公司近日進駐近70年歷史、位於台中市中區台灣大 道、市府路口的華南銀行舊址，為保留原建築外貌，捨 棄經典的粉紅色招牌，改用和整體外... 寶雅公司近日進駐近70年歷史、位於台中市中區台灣大 道、市府路口的華南銀行舊址，為保留原建築外貌，捨 棄經典的粉紅色招牌，改用和整體外觀更融合的石英磚 做搭配，成為台中街景新亮點。 （江肇國提供） 中央社記者趙麗妍傳真 109年8月1日 (來源 中央社)

股市現在最熱門的日常生活用品通路股，當屬寶雅(5904)，近期每股最高曾達660元，下一個生醫通路股大樹(6469)，有可能成為第二個寶雅嗎？令人好奇，值得研究。

不要低估寶雅店中那些不起眼的美妝或日常用品、零食，毛利率高達44.79%，營業利益率18.4%，稅前淨利率18.03%，資產報酬率3.29%，股東權益報酬率17.37%。利潤豐厚，一點也不輸給科技公司。在財務方面，寶雅資本額9億7685萬餘元，資產總額224億5023萬餘元，負債總額181萬4993萬餘元，資本公積加保留盈餘33億2345萬餘元，每股淨值44.02元，財務狀況良好。

寶雅近年獲利成長相當快速，股利也亮眼，近4年每股獲利及股利分別是：2016年EPS12.13元，現金股息10.8元；2017年EPS14.63元，現金股息13元；2018年EPS17.05元，現金股息13元；2019年EPS19.31元，現金股息15.75元；2020年前3季EPS16.17元，季增72％，年增37％，盈餘增加相當可觀，花旗環球證券給它的評價是「買進」，合理價格訂在765元，遠比現在580元左右價位高。當然，投資人給它的股價也是節節攀升，從2014年7月31日的175元，到去(2020)年最高價660元，有耐心追蹤的投資人，獲利之豐厚，恐怕不下於現在熱門標的台積電。

至於大樹，近幾年在生醫通路股中，展現強烈企圖心，快速崛起，逐漸受到投資人重視。大樹資本額6.13億元，營業毛利率24.92%，營業利益率2.36%，稅前淨利率2.50%，資產報酬率0.92%，股東權益報酬率3.02%。財務狀況是資產總額57億1756萬餘元，負債總額42億7525萬餘元，資本公積加保留盈餘8億9093萬餘元，每股淨值26.89元。

大樹近4年獲利及股利分別是：2016年EPS3.57元，現金股息1.3元，股票股利1.5元；2017年EPS3.36元，現金股息1.639元，股票股利0.91元；2018年EPS3.01元，現金股息1.3元，股票股利1.291元；2019年EPS3.25元，現金股息0.983元，股票股利1.763元。去(2020)年前三季EPS2.61元。

投資人如果持有大樹5年，前4年可以獲得現金股息5.222元，股票股利5.464元，至於今年股利仍未定，但是，一張股票可以在4年中，股數增加54.64％，現金5.222元，也是不錯的投資報酬率，所以投資人回報的股價是從2016年3月31日80.2元，漲到去(2020)年最高117元，後續股價表現，就要看公司業務績效了。

大樹從2014年上櫃以來，許諾5年大幅展店，2020年將達到200家以上，如今它做到了，但是全台藥局6千家，單店服務人數低於4千人，早已是高度飽和及競爭，為什麼它敢挑戰群雄？其實是運用運用進入資本巿場後之形象，以及易於取得資金之優勢，將藥妝通路整合藥局、保健食品、醫療照護、婦嬰用品，全部包涵，其中以保健食品毛利率最高，達到46.56%，處方箋藥品利潤最低，只有15 .25%。

不過前5年對大樹的挑戰相當大，不但各種品項產品談判空間無法如同寶雅，隨著需求増加，能夠大幅壓低成本，兩種商品性質完全不同。由於消費者對醫療保健用品之品牌信任與依賴度非常高，供應商相當堅持價格，造成議價空間非常有限，且人事成本因藥師等各項費用，均遠較一般消費品銷售人員成本高太多，再加上即使有200家零售據點，但是在整體藥局比例，仍然只有3％，店數成長雖大，可是談判話語權，仍然相當有限。

由於前期投資成長快速，各種成本高，造成大樹營益率連續4年下滑，從2016年的3.6%下降到2019年2.16%，但是在2020年第3季，回升到2.46%，如何管控成本，提升高毛利率品項銷售，足以影響未來公司獲利及發展，將是大樹最大挑戰，否則長期營益率偏低，對大樹企圖成為生醫通路界的寶雅非常不利。

大樹現在立下未來5年，在大健康產業要達到「四千」，即千人、千廠、千面、千店，4大核心目標，是否能夠成功，關鍵影響就是營益率問題。在未來的發展上，大樹將轉以較小店面的社區店(300家)，與策盟店(500家)為主，如果能夠成功，在生醫通路上，將有重大突破。

為提高客戶來店率，大樹與日本第二大連鎖藥局SUGI合組戰略聯盟，攜手擴展亞洲市場，以店中店、店中櫃方式，引進SUGI旗下300多種產品在台灣販售，至於中港澳市場，仍在討論中，但是要在全台至少150家店中，先行推出日本新藥妝產品搶市。

大樹究竟有沒有機會成為生醫通路的寶雅，投資人其實只要追蹤每季公告的營益率，是否成長，就可以了解業務發展及獲利情況，再決定其投資價值，且讓投資人驗收它未來發展成果吧！