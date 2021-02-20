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NASA毅力號「駕駛」來自台灣 特殊輪班在地球過火星時間

By 中央社
2021/02/20 16:00
美國國家航空暨太空總署噴射推進實驗室台裔工程師嚴正與團隊未來3個月，將在加州巴沙迪納的控制中心操控火星探測車「毅力號」。（嚴正提供）

美國國家航空暨太空總署噴射推進實驗室台裔工程師嚴正與團隊未來3個月，將在加州巴沙迪納的控制中心操控火星探測車「毅力號」。（嚴正提供）

美國「毅力號」探測車登陸火星，負責操控車子的工程師嚴正來自台灣，他今天接受中央社訪問，解密「在火星上開車」的工作流程，也回應萬一遇到外星生物如何處置。

「毅力號」（Perseverance）去年從地球發射，經過一趟7個月、4.8億公里旅程，昨天登上火星。接下來這輛尖端科技的探測車怎麼走，全交給洛杉磯郊區的國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）控制中心。

在台灣成長、留學美國，今年61歲的嚴正在JPL服務超過20年，自2003年開始，參與4次NASA火星探測計畫。他領導的「機器人介面與視覺化小組」（Robot Interfaces and Visualization）負責操控車子。

「未來3個月，每天當火星進入黑夜，我們控制中心就開始上班，編排程式指令。一到火星的早晨，我們就把寫好的程式傳過去，讓車子開始工作。」嚴正今天受訪時談到「在地球過火星時間」的特殊輪班制。

火星進入夜晚，溫度降到攝氏零下80度，這樣的極端環境下，探測車的馬達與各項儀器，須花費更多時間與能量去熱機運轉，因此經過計算，探測車只在白天執行任務。

開動火星上這輛1000公斤重的車子，不像操縱一般遙控汽車。從地球到火星，坐太空船要花203天，訊號來回要半小時；並非地球這裡按個按鈕，它就同步往前跑，而是必須事先安排工作，交給車上先進裝置執行。

NASA毅力號「駕駛」來自台灣 特殊輪班在地球過火星時間
美國國家航空暨太空總署（NASA）19日發布火星探測車「毅力號」藉由電纜緩緩降落火星表面的畫面。（圖取自twitter.com/NASA）

「火星上沒有GPS（全球定位系統）。」嚴正與團隊設計的軟體，運用3D視覺化、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）等科技，在地面建構火星的現場實況，操控人員利用火星進入黑夜的10個小時，為車子安排下一步。

地球自轉一週為24小時，火星一天為24小時又40分鐘。昨天毅力號降落火星時，為火星下午4時、洛杉磯午間1時。隨著每天40分鐘的時差，嚴正與同仁上班時間一直往後推，「今天下午2時上班，下星期變成晚上10時上班」。

毅力號本次任務，在於蒐集生物曾經存在火星的證據。記者提問萬一火星車遇到了外星生物，NASA操作準則有規定嗎？對於這個假設性問題，嚴正笑說：「趕快拍照。」NASA守則沒有這項規定，但要是發生了，可是改變人類世界觀、宗教觀的天大事件。

不過嚴正表示，操作守則裡明訂，太空船與火星探測車必須確保，不能將地球上任何有機體帶上火星，避免發生「在火星上發現地球生命體」的烏龍事件，影響探測結果。

至於人類還要多久才能踏上火星呢？嚴正回答，現在出生的嬰兒有生之年應該可以看到人類登陸火星。他推論，現今科技已經有能力將人送上火星，但需花費龐大金錢，一趟約為毅力號27億美元的幾百倍，才能讓人類在火星的極端環境下存活。

嚴正從2003年開始，參與4次火星探測，從一開始發現火星曾經有水、找到生命可能生存的環境，到現在挖掘生命存在的證據，準備送回地球。他表示，每一步都是過去幾10年來無數人一起努力所累積的成果。

他鼓勵台灣想投入航太科技的年輕人，像「毅力號」名稱一樣不怕困難、不怕失敗的精神之外，更重要的是「把握生命中的衝動」。

嚴正以自身為例，他的衝動來自1997年，NASA第一次把旅居者號（Sojourner）探測車送上火星時，當時他在明尼蘇達大學任教，看著那一台小車子在火星上的畫面，他心想「這個太酷了，如果不去做這個，人生會有遺憾」。

嚴正比喻，心情就像學生時代看到喜歡的女生，頭破血流也要去追，「人生總有一些值得珍惜的衝動」。他原本專長是設計吉普車、坦克車的模擬系統，因火星車的畫面深深著迷，1998年在義大利羅馬有了機會，認識相關人員，引薦他進入NASA工作。

年幼失去雙親，在育幼院長大，嚴正努力考上建國中學、清華大學，之後留學美國，拿到愛荷華大學應用數學與機械博士。他說，一路走來，其實不覺辛苦，人生最重要的事反而是找到人生的方向，對他來說，就是那一次「現在不去試，以後會後悔」的衝動。

NASA毅力號「駕駛」來自台灣 特殊輪班在地球過火星時間
嚴正在毅力號火星探測車的控制中心，後方為火星任務（Mars 2020）標誌。（嚴正提供）
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