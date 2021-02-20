NASA毅力號「駕駛」來自台灣 特殊輪班在地球過火星時間

美國「毅力號」探測車登陸火星，負責操控車子的工程師嚴正來自台灣，他今天接受中央社訪問，解密「在火星上開車」的工作流程，也回應萬一遇到外星生物如何處置。



「毅力號」（Perseverance）去年從地球發射，經過一趟7個月、4.8億公里旅程，昨天登上火星。接下來這輛尖端科技的探測車怎麼走，全交給洛杉磯郊區的國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）控制中心。



在台灣成長、留學美國，今年61歲的嚴正在JPL服務超過20年，自2003年開始，參與4次NASA火星探測計畫。他領導的「機器人介面與視覺化小組」（Robot Interfaces and Visualization）負責操控車子。



「未來3個月，每天當火星進入黑夜，我們控制中心就開始上班，編排程式指令。一到火星的早晨，我們就把寫好的程式傳過去，讓車子開始工作。」嚴正今天受訪時談到「在地球過火星時間」的特殊輪班制。



火星進入夜晚，溫度降到攝氏零下80度，這樣的極端環境下，探測車的馬達與各項儀器，須花費更多時間與能量去熱機運轉，因此經過計算，探測車只在白天執行任務。



開動火星上這輛1000公斤重的車子，不像操縱一般遙控汽車。從地球到火星，坐太空船要花203天，訊號來回要半小時；並非地球這裡按個按鈕，它就同步往前跑，而是必須事先安排工作，交給車上先進裝置執行。



美國國家航空暨太空總署（NASA）19日發布火星探測車「毅力號」藉由電纜緩緩降落火星表面的畫面。（圖取自twitter.com/NASA）



「火星上沒有GPS（全球定位系統）。」嚴正與團隊設計的軟體，運用3D視覺化、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）等科技，在地面建構火星的現場實況，操控人員利用火星進入黑夜的10個小時，為車子安排下一步。



地球自轉一週為24小時，火星一天為24小時又40分鐘。昨天毅力號降落火星時，為火星下午4時、洛杉磯午間1時。隨著每天40分鐘的時差，嚴正與同仁上班時間一直往後推，「今天下午2時上班，下星期變成晚上10時上班」。



毅力號本次任務，在於蒐集生物曾經存在火星的證據。記者提問萬一火星車遇到了外星生物，NASA操作準則有規定嗎？對於這個假設性問題，嚴正笑說：「趕快拍照。」NASA守則沒有這項規定，但要是發生了，可是改變人類世界觀、宗教觀的天大事件。



不過嚴正表示，操作守則裡明訂，太空船與火星探測車必須確保，不能將地球上任何有機體帶上火星，避免發生「在火星上發現地球生命體」的烏龍事件，影響探測結果。



至於人類還要多久才能踏上火星呢？嚴正回答，現在出生的嬰兒有生之年應該可以看到人類登陸火星。他推論，現今科技已經有能力將人送上火星，但需花費龐大金錢，一趟約為毅力號27億美元的幾百倍，才能讓人類在火星的極端環境下存活。



嚴正從2003年開始，參與4次火星探測，從一開始發現火星曾經有水、找到生命可能生存的環境，到現在挖掘生命存在的證據，準備送回地球。他表示，每一步都是過去幾10年來無數人一起努力所累積的成果。



他鼓勵台灣想投入航太科技的年輕人，像「毅力號」名稱一樣不怕困難、不怕失敗的精神之外，更重要的是「把握生命中的衝動」。



嚴正以自身為例，他的衝動來自1997年，NASA第一次把旅居者號（Sojourner）探測車送上火星時，當時他在明尼蘇達大學任教，看著那一台小車子在火星上的畫面，他心想「這個太酷了，如果不去做這個，人生會有遺憾」。



嚴正比喻，心情就像學生時代看到喜歡的女生，頭破血流也要去追，「人生總有一些值得珍惜的衝動」。他原本專長是設計吉普車、坦克車的模擬系統，因火星車的畫面深深著迷，1998年在義大利羅馬有了機會，認識相關人員，引薦他進入NASA工作。



年幼失去雙親，在育幼院長大，嚴正努力考上建國中學、清華大學，之後留學美國，拿到愛荷華大學應用數學與機械博士。他說，一路走來，其實不覺辛苦，人生最重要的事反而是找到人生的方向，對他來說，就是那一次「現在不去試，以後會後悔」的衝動。



嚴正在毅力號火星探測車的控制中心，後方為火星任務（Mars 2020）標誌。（嚴正提供）