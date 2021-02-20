【指揮中心2/20記者會】台灣新增1菲律賓境外移入武肺病例　陳時中: AZ疫苗進口共需過3關

更新時間: 2021-02-20 16:36

首次發稿: 2021-02-20 15:40

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案943)，為菲律賓籍20多歲男性，今(2021)年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。



指揮中心表示，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日(2/20) 確診。已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。

至於食藥署今上午剛剛核准AZ疫苗的緊急使用授權，指揮中心發言人莊人祥表示， 今天核准的緊急使用授權包括德國、韓國與義大利三個廠。

依照程序，上述任一廠商的疫苗抵台後必須進行檢驗封緘，但因應緊急疫情，若疫苗廠提供的資料夠完備，只須進行書面審查即可，抵台後最快7天可接種。但若是資料不完備，就須進行全套封緘檢驗程序，至少得耗時40天。

指揮官陳時中說明，無論藥物或疫苗進口台灣，都需經過台灣食藥署 (FDA) 3關審核，也就是:

(1) 台灣食藥署 (FDA) 同意使用; (AZ疫苗目前情況: OK)

(2) 生產廠商是否符合FDA要求;(AZ疫苗目前情況: OK, 2/20核准的緊急使用授權包括德國、韓國與義大利三家廠商 )

(3)每批質量是否符合FDA要求。(尚未完成)

因此今天核准AZ疫苗的緊急使用授權，等於是完成了前兩個階段，接下來就看第3關: 進口台灣後, 質量審查是否通過。

今天有記者提問，法國瑞典因傳出有醫護接受AZ疫苗施打後，出現不良反應，而暫停施打。對此陳時中表示「高度重視」，他說任何情況都可能發生，必須依據最新資料。

但他強調，因目前採取AZ疫苗相關作為的國家接種數目仍不多，不良反應事件需要區隔。此外如英國接種AZ疫苗數量較多，並沒有異常情況出現，台灣將依循世界衛生組織(WHO)2月10日公布，18歲以上民眾，還有南非變種病毒皆可適用原則作為。指揮中心也會持續監測國外相關數據與政策。

指揮中心統計，截至目前國內COVID-19累計942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。