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航空探測大躍進！美國NASA火星探測器「毅力號」成功登陸火星

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/20 14:02
美國NASA公布的毅力號18日降落照片（美聯社圖片）

美國NASA公布的毅力號18日降落照片（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）人類登陸了月球後，接下來將目光轉向了太陽系中可能有過生命的行星-火星，這也難怪當美國國家航空暨太空總署(NASA)發射前往火星的探測器毅力號（The Perserverance)成功降落在火星表面還能順利運作時，全球的科學家有多興奮了。

毅力號最主要的任務就是調查火星的環境，並持續回傳上面的照片，也因為火星和地球距離遙遠，即使立刻開始作業，發出照片後還是需要14分鐘地球才能收到火星的消息。在週四成功降落後，NASA所公開的第一張照片，是毅力號仍在進行緩降時由火星偵查軌道衛星(Mars Reconnaissance Orbiter)所拍攝的。

火星偵查軌道衛星當時正以距離毅力號有700公里遠，且正以每秒3公里的速度繞行火星，操作必須十分精細才可能拍攝到這張照片，因此當這張照片清晰地傳回地球時，也代表著驚人科技實力的展現，NASA已經承諾，未來數天不只會有更多的照片，還會公開進入大氣層、緩降和著陸(EDL)的短片。

毅力號的首席工程師Adam Steltzner指出，照片中已經可以看到引擎造成的地面飛塵，代表毅力號大概在空中兩米左右的距離，已經可以影響到地面，這張從上往下俯視毅力號降落過程的照片，無疑將成為太空探索中的經典照。

團隊已經仔細檢視了毅力號的系統數據，目前看起來狀況良好，不過硬體仍需經過更精密的檢測，以確保在降落過程中沒有任何的損害。

毅力號降落的地點位於一河川三角洲遺跡東南方2公里處，它將被派往火星赤道附近知名的耶澤羅撞擊坑(Jezero)進行探勘，尋找微生物存在的證據，而隨著下週毅力號正式啟動裝有主要科學相機的導航桿，地球這邊就會收到該撞擊坑更精細的照片，未來的任務中，也將挑選可能可以帶回地球的岩石樣本，讓人類更進一步了解火星。
毅力號
火星
NASA

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