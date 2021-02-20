台灣「國民黨」主席改選至少4人有意願　江啟臣20日宣布競選連任•盼扮演「重返執政造王者」　　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席江啟臣今天(2/20) 宣布將投入今年黨主席選舉，他強調自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演重返執政的「造王者」。

國民黨主席預計7月改選，包括孫文學校總校長張亞中、前行政院主計長韋伯韜(原名韋端) 、中廣董事長趙少康等人，日前相繼宣布有意參選；前高雄市長韓國瑜今展開公益之旅，被外界視為在為復出暖身，江啟臣也選在今天宣布爭取連任。

江啟臣在臉書PO文表示，

「青年將成為國民黨主要決策者，放眼未來才是國民黨唯一的希望」，獲評為TIME時代雜誌百大「未來世代領導人」(2021 TIME100 NEXT)，是對國民黨與啟臣的肯定，更是鞭策我們繼續前行的動力。 （江啟臣臉書)

他也強調，

改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，啟臣不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣說，為了勇於承擔並接受挑戰，他正式宣布投入今年國民黨主席選舉，爭取黨員支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政！

他強調，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。