30年來最低溫　美國德州千萬人無水電可用

冬季風暴侵襲美國，創下多地破紀錄低溫，一向溫暖的德州更出現零下18度的酷寒，民眾苦不堪言（美聯社圖片） 冬季風暴侵襲美國，創下多地破紀錄低溫，一向溫暖的德州更出現零下18度的酷寒，民眾苦不堪言（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）正當全球仍在為新冠肺炎苦惱之際，美國的南部各州正面臨一個迫切的問題，那就是：電不夠用！這一切都與30年來最嚴寒的冷氣團有關。

由於強烈冷氣團來襲，德州的溫度在這週一度跌到30年來的新低，攝氏零下18度的低溫讓不習慣這嚴寒氣候的居民，紛紛把暖氣開到最大，然而由於電力需求暴增，直接超過了德州獨立電網所能負載的強度，最後導致電網崩潰，讓超過百萬戶人家完全無電可用，鄰近的密西西比州、路易西安那州和田納西州也面臨相同的問題。

不只是無電可用，嚴寒的氣候甚至也切斷了供水，由於輸水管線完全結凍，將近整個州一半人口、超過1300萬的德州人沒有乾淨的水可以使用，一旁的密西西比州和田納西州也有數十萬人無水可用，迫使這些地區的居民必須到室外煮雪來獲取每日的用水，部分地區甚至落到必須燒柴火才可以煮開水的窘境，這也導致一氧化碳中毒的人數劇增。

直至週五為止，仍有18萬家戶和商家無電可用，受影響的人約有330萬，全國也有大約40人冷死或凍死，由於南部各州最不習慣這種天氣，受害者大多出現在德州。

現階段，總統拜登已經批准讓德州進入緊急狀態，同時承諾將在州長送交聯邦災害救助法案迅速簽署，以方便調度資源進行援助。

然而，本次的寒害也日很多人開始思考德州電網系統老舊的問題。

德州奧斯汀市的市長阿德勒(Steve Adler)不諱言的指出，這類的問題已不是第一次，德州對這種低溫完全沒有抵抗力，而且因為供電系統出了問題，這些問題不解決，相似的狀況只會重複發生，傷害民生與工業用電穩定。