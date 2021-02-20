台灣共生音樂節演出陣容揭曉　年輕人的二二八事件「在場證明」

共生音樂節總召葉芊均(中)分享戒嚴後出生的年輕人心中的二二八(圖/文總)
共生音樂節總召葉芊均(中)分享戒嚴後出生的年輕人心中的二二八(圖/文總)
(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021共生音樂節演出陣容揭曉，受到疫情影響今年採全程線上直播，將於2月28日登場。
今年受到疫情影響，將於下周登場的第9屆共生音樂節改為全程線上直播，不對外開放。2021共生音樂節的主標語「在場證明」，向仍在這塊土地上生活的人們宣告：「我們依然需要記得二二八，因為我們都還在見證它留下的創傷與鉅變」。
共生音樂節總召葉芊均，現年僅23歲的她說，這幾年辦活動時，常有長輩說：「你們這群年輕人又沒經歷過二二八，你們懂什麼！」她認為，二二八是台灣歷史上的重要事件，身為台灣人想要了解並投入其中，是不違和且於年紀無關，因此將今年的主題訂為「在場證明」，希望向所有人傳達：「我們都還在見證二二八」。
(圖/文總)
葉芊均日前受到文化總會目邀請，於電台節目《文化ya總會》上分享，共生的「共」字，可以拆解成二、二、八，她們這一群解嚴後才出生的年輕人，所知的二二八只有歷史課本上那一頁A4大的文字，看到了表面卻看不到裡面，74年的歷史讓人們對事件的感覺慢慢消失，所以她認為二二八的紀念活動，不應該只跟受難者本人或家屬有關，而是要讓更多人認識這段台灣不可抹滅的歷史。
加入台灣共生協會五年的葉芊均透露，當年就讀台南女中時，發現校園有一棵被叫做「丁窈窕樹」的金龜樹，是在獄中產女的二二八受難者丁窈窕，被捕前夕將頭髮剪下埋藏在樹下贈予愛人，多年之後樹依舊駐立在校園，但人已逝去。
「二二八其實離自己其實一點也不遠」，葉芊均說，跟丁窈宨一樣就讀台南女中的她感受到，不同的時空上的同一塊的土地，正有人遇到不公不義的對待，讓她從此致力於讓更多人認識二二八、了解二二八。
今年演出陣容包含來自台南的聲音-阿雞GKIJ，用饒舌反映台灣最真實的故事; 來自苗栗以客語從事音樂創作，穿梭民謠、搖滾、爵士的金曲歌手米莎，以歌聲找尋靈魂裡的自由；將電子音樂與台灣廟宇音樂元素透過各種方式混種創新，由鬼才柯智豪（Blaire Ko）所發起，加上另位兩位重量級電音製作人所組成的三牲獻藝以及影歌雙棲的余佩真。
音樂節將於2月28日下午2點半至晚間7點登場，募資計畫已上線。