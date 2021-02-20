台灣共生音樂節演出陣容揭曉　年輕人的二二八事件「在場證明」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021共生音樂節演出陣容揭曉，受到疫情影響今年採全程線上直播，將於2月28日登場。

今年受到疫情影響，將於下周登場的第9屆共生音樂節改為全程線上直播，不對外開放。2021共生音樂節的主標語「在場證明」，向仍在這塊土地上生活的人們宣告：「我們依然需要記得二二八，因為我們都還在見證它留下的創傷與鉅變」。

共生音樂節總召葉芊均，現年僅23歲的她說， 這幾年辦活動時，常有長輩說：「 你們這群年輕人又沒經歷過二二八，你們懂什麼！」 她認為，二二八是台灣歷史上的重要事件， 身為台灣人想要了解並投入其中，是不違和且於年紀無關， 因此將今年的主題訂為「在場證明」， 希望向所有人傳達：「 我們都還在見證二二八」。



(圖/文總)

葉芊均日前受到文化總會目邀請，於電台節目《 文化ya總會》上分享，共生的「共」字，可以拆解成二、二、八， 她們這一群解嚴後才出生的年輕人， 所知的二二八只有歷史課本上那一頁A4大的文字， 看到了表面卻看不到裡面， 74年的歷史讓人們對事件的感覺慢慢消失， 所以她認為二二八的紀念活動，不應該只跟受難者本人或家屬有關， 而是要讓更多人認識這段台灣不可抹滅的歷史。

加入台灣共生協會五年的葉芊均透露，當年就讀台南女中時， 發現校園有一棵被叫做「丁窈窕樹」的金龜樹， 是在獄中產女的二二八受難者丁窈窕， 被捕前夕將頭髮剪下埋藏在樹下贈予愛人， 多年之後樹依舊駐立在校園，但人已逝去。

「 二二八其實離自己其實一點也不遠」，葉芊均說，跟丁窈宨一樣就讀台南女中的她感受到，不同的時空上的同一塊的土地，正有人遇到不公不義的對待， 讓她從此致力於讓更多人認識二二八、了解二二八。

今年演出陣容包含來自台南的聲音-阿雞GKIJ， 用饒舌反映台灣最真實的故事; 來自苗栗以客語從事音樂創作，穿梭民謠、搖滾、 爵士的金曲歌手米莎，以歌聲找尋靈魂裡的自由；將電子音樂與台灣 廟宇音樂元素透過各種方式混種創新，由鬼才柯智豪（Blaire Ko）所發起，加上另位兩位重量級電音製作人所組成的三牲獻藝以 及影歌雙棲的余佩真。

音樂節將於2月28日下午2點半至晚間7點登場，募資計畫已上線。