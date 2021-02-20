「台灣大特務」捲共諜案！軍情局4退役將校遭北檢起訴

軍情局少將岳志忠（右）、上校張超然（左）等人退役後捲入共諜案，北檢20日依國家情報工作法等罪起訴。（圖/中央社） 軍情局少將岳志忠（右）、上校張超然（左）等人退役後捲入共諜案，北檢20日依國家情報工作法等罪起訴。（圖/中央社）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國防部軍情局少將岳志忠、上校張超然、上校周天慈、上校王大旺等人退役後捲共諜案，台北地檢署20日依違反國家情報工作法等罪起訴4人。

中央社報導，台北地檢署獲報，張超然、周天慈退役後，於民國102年間邀約一名軍情局退役上校到中國，另於105年至107年間邀約岳志忠前往中國；此外，張超然、周天慈另涉嫌於105至106年間，引介軍情局退役上校前往中國，認識當地國安人員。

自由報導，軍情局少將處長岳志忠、上校張超然、周天慈等3人退役後，疑被中國國家安全部吸收，在台發展共諜組織及提供情報，其中退役上校王大旺妥協遭吸收。

報導指出，張超然去年底被檢調約談到案後，曾對著媒體喊話，指他是「台灣赫赫有名的大特務」，張還向檢調揭露他當特務時的「豐功偉業」，細數自1980年代起，中共情報單位首長的「宮鬥內幕」，還提到他在北京行動時差點被抓，所幸中共國防部前部長的乾兒子是他的「拜把兄弟」，這才有驚無險。

聯合報導，調查局移送北檢時，張超然向媒體大吐委屈，他說：「澄清什麼我也不知道。我有去中國，我是台灣第一個特務，六四天安門的時候就我一個人在中國。」張強調，「退役也可以去（中國）呀！吸收個屁！我是去中國保衛台灣安全，是當台灣的特務呀！保衛台灣的安全。」

張男時常以通訊軟體微信與中國國安人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴中，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。