【武肺防疫】首批20萬劑牛津AZ疫苗•最快下週送達台灣　5大族群優先施打

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）首批武漢肺炎疫苗最快下週抵台，疫情指揮中心發言人莊人祥今天(2/19) 在記者會表示，全台維持醫療量能的33.2萬名醫事人員將優先施打，第二順位為防疫重要官員、第一線防疫人員等。

對於是否使用中國疫苗，外界質疑疫情指揮中心指揮官陳時中態度曖昧，陳時中今下午駁斥，強調他立場一向清楚，就是「不排斥、沒打算」。

根據COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）公布首批武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗配送名單，台灣預計將可取得20萬劑牛津（AZ）疫苗，最快下週抵台，3月開始接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中說明接種先後順序，他表示，疫苗的第一順位是維持醫療量能的醫事人員，全台約有33.2萬人將首批接種疫苗。

第二順位為中央及地方防疫人員，其中又涵蓋3大類族群，包括維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、可能接觸個案的第一線防疫人員及協助居家檢疫或送餐的村里長人員、可能與入境感染者近距離接觸的機場運送人員，這部分共有約14萬人。

第三順位為維持治安等社會機能的警察、憲兵等，共約9萬人。

第四順位為維持社福照護系統的安養、養護、日照、長照照顧工作者約15.8萬人。

第五順位則為維持國家安全及正常運作的軍人，共約20萬人。

指揮中心疫情監測組長周志浩也指出，目前已和地方政府聯繫，未來疫苗抵台後將由地方政府接洽，凡是需要超低溫保存的都會集中到醫院，如果是常規接種、保存溫度在攝氏2到8度的疫苗，就會下放到更基層。

周志浩說，目前現在地方政府已與醫院洽詢，著手準備資訊系統，未來會透過預約方式按照順序施打。