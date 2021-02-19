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中國派9軍機擾ADIZ•2月以來最大規模　陳明通掌台灣國安局•情報體系將加強中共意圖研判

被視為民進黨「中國通」的陸委會主委陳明通將接掌國安局，是繼許惠祐之後第二位「文人」國安局長。這也顯示在新的國際與兩岸情勢下，國安情報工作將更重視研判中共政治意圖。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 20:51
中共殲轟-7戰機 (空軍司令部.軍聞社) 
2/19中共派出9架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）(軍聞社) 

中共殲轟-7戰機 (空軍司令部.軍聞社) 

2/19中共派出9架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）(軍聞社) 

延伸閱讀: 【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部今(19日) 傍晚發布共機動態，4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機，今天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國防部公開資訊，今天是共機本(2) 月以來擾台最大規模。

中國派9軍機擾ADIZ•2月以來最大規模　陳明通掌台灣國安局•情報體系將加強中共意圖研判總統蔡英文（前右）擔任陸委會主委時期，陳明通（前左）便擔任副手。（中央社檔案照片）

在此同時被視為民進黨「中國通」的陸委會主委陳明通今天(2/19) 確定將接掌國安局，是繼許惠祐之後第二位「文人」國安局長。這也顯示在新的國際與兩岸情勢下，國安情報工作將更重視研判中共政治意圖。

總統府發言人張惇涵傍晚宣布國安團隊異動，大陸委員會主任委員陳明通轉任國家安全局長，前法務部長邱太三接任陸委會主委，國安局長邱國正出任國防部長，現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

陳明通小檔案 (資料來源: 中央社)

陳明通畢業於國立台灣大學政治系，擁有政治學博士學位，擔任教職30年，曾頻繁進入中國進行學術研究，熟識對岸學界、政界人士，被視為民進黨內熟悉中共政治生態的「老先覺」。

2018年3月，陳明通回鍋陸委會職務時，曾公開表示歷屆陸委會主委沒有人比他在接任主委前去過中國更多次，不僅走遍大江南北，也認識無數朋友，從陌生到熟識，進而將心比心，換位思考，求同存異。

事實上，總統蔡英文擔任陸委會主委時，陳明通便擔任副手，之後更兩度出任陸委會主委，因此被視為能精準掌握與執行蔡總統的兩岸政策。

在中共總書記習近平2019年提出倡議「一國兩制台灣方案」的「習五條」前，蔡總統率先提出「四個必須、三個防護網」的兩岸關係論述與施政方針，也被視為陳明通等國安高層精準研判中共政治意圖的成果。

總統府發言人張惇涵

今天在記者會上表示，國安局最重要的工作就是對於中國的理解與掌握，因此，蔡總統希望倚借陳明通嚴謹的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助國安團隊對兩岸情勢的專業研析與精準判讀。

張惇涵也提到，蔡總統期待，陳明通在既有的基礎上，持續深化情報體系專業化的重要工作，強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

隸屬國家安全會議國安局，長期由軍事將領執掌，直到2007年才由曾任陸委會副主委的許惠祐出任首位「文人局長」。也因此，國安局被外界視為較側重軍事情報。

中央社報導，從總統府的說法可以看出，由陳明通出掌國安局，國家情報工作將更重視突破既有框架，加強中共政治意圖研判和預警。

延伸閱讀: 【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

中國派9軍機擾ADIZ•2月以來最大規模　陳明通掌台灣國安局•情報體系將加強中共意圖研判
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