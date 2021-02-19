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Come!BikeDay日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕Olympus Plaza Taipei首次開展

By 台灣英文新聞
2021/02/19 18:26
Olympus特別獎：陳紫晴「煙火映明潭」。(照片由交通部觀光局提供)

Olympus特別獎：陳紫晴「煙火映明潭」。(照片由交通部觀光局提供)

睽違多年的日月潭攝影比賽在去(109)年度「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動期間重新舉辦，投稿踴躍程度超乎預期，經專業評審團隊精挑細選，自全部689件投稿作品中選出34件得獎作品，包括金獎「林中」-王世光、銀獎「天空下的航行」-陳毓芳、銅獎「日月潭花火之美」-張家進，及Olympus特別獎「煙火映明潭」-陳紫晴等獲獎作品，為了和更多旅人分享日月潭精彩時刻，特別於今(110)年2月19日至3月14日在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei(台北市大同區迪化街一段142號)展出，2月19日當日更有開幕暨頒獎儀式，讓大家看到美麗日月潭。

日月潭位於台灣地理中心地帶，是台灣最負盛名、國內外名聞遐邇之觀光遊憩區，由山與水交融形成的特殊美景宛如圖畫山水，佐以原住民湖畔杵音，自日本時代就是民眾票選出的「台灣八景」之一，加上日管處近年積極推動低碳旅遊、永續觀光，除日月潭自行車道被CNNGO選為全球十大最美自行車道，日月潭國家風景區在2019、2020連續兩年更獲得全球百大綠色旅遊目的地的殊榮，與國際上其他旅遊目的地進行交流，讓台灣和日月潭之美能被更多國際旅人發現。

本次攝影展34件作品呈現兩大主題「日月潭花火音樂嘉年華」及「再發現。動感日月潭！」，以靜態影像傳遞日月潭在地人文、自然生態、特色景觀、運動賽事與歌舞表演，搭配2020年「療癒」主軸概念的嘉年華系列活動，訴說屬於日月潭獨有的動感與溫暖。日管處簡處長表示，展覽空間規劃透過圖像、文字與影片的設計，期待觀眾在欣賞屬於日月潭的萬種風情時，重新認識日月潭對於永續觀光的推動及實踐。在出發前往日月潭之前，先來台北大稻埕Olympus Plaza Taipei走一趟，感受山中明珠給您最獨特的感動!

Come!BikeDay日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕Olympus Plaza Taipei首次開展

日管處長簡慶發頒獎給特別獎得主陳紫晴。(照片由交通部觀光局提供)

Come!BikeDay日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕Olympus Plaza Taipei首次開展

金獎：王世光「林中」。(照片由交通部觀光局提供)

Come!BikeDay日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕Olympus Plaza Taipei首次開展

銀獎：陳毓芳「天空下的航行」。(照片由交通部觀光局提供)

Come!BikeDay日月潭花火音樂嘉年華攝影展 2月19日台北大稻埕Olympus Plaza Taipei首次開展

銅獎：張家進「日月潭花火之美」。(照片由交通部觀光局提供)

更新時間 : 2021-02-19 22:08 GMT+08:00

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