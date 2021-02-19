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台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.41% 上市股票總市值達49.79兆元

By 台灣英文新聞
2021/02/19 18:17
台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.41% 上市股票總市值達49.79兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年2月19日發行量加權股價指數收盤為16,341.38點，較上週(110年2月5日)的15,802.40點上漲538.98點，漲幅約為3.41%，台灣50指數收盤為13,844.95點，較上週的13,444.97點上漲399.98點，漲幅約為2.97%，寶島股價指數收盤為18,561.30點，較上週的17,918.10點上漲643.20點，漲幅約為3.59%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲8.77%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.12%為最大，未含金融類指數上漲493.50點，漲幅約為3.52%，未含電子類指數上漲491.48點，漲幅約為3.25%，未含金融電子類指數上漲466.97點，漲幅約為3.60%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,420.25億元，全體上市股票成交金額為1兆874.53億元，股票成交量週轉率為2.40%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,020.96億元，占全體上市股票交易金額46.17%

第二名，電子零組件類1,519.02億元，占全體上市股票交易金額13.97%

第三名，光電類876.32億元，占全體上市股票交易金額8.06%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類8.21%

第二名，光電類6.81%

第三名，半導體類6.09%

累計今年年初開盤迄今共28個交易日，集中市場總成交金額為9兆9,946.35億元，市場日平均成交金額為3,569.51億元，股票成交量週轉率為21.74%，股票日平均成交量週轉率為0.78%。

2021年2月19日全體上市公司市場總值為新台幣49兆7,883.75億元，較上週(2021年2月5日)市值48兆1,567.37億元增加1兆6,316.38億元，增幅約為3.39﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-02-19 22:08 GMT+08:00

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