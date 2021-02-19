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與行動支付三強聯手 臺灣企銀拚加碼回饋

By 台灣英文新聞
2021/02/19 18:07
臺灣企銀首度攜手LINE Pay Money拚加碼回饋。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀首度攜手LINE Pay Money拚加碼回饋。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀積極拓展數位金融業務版圖，與三大支付業者合作，包括LINE Pay Money、街口支付及台灣Pay，只要綁定臺灣企銀存款帳戶儲值消費，就能享有高額回饋，好康優惠從農曆年前就啟動！

臺灣企銀首度攜手LINE Pay Money，即日起至2月底推出「LINE Pay Money連臺企 犇向30最夠利」活動，首次使用LINE Pay Money 消費(須連結臺灣企銀帳戶儲值，且已開啟「自動儲值」與「同意自動儲值交易差額」功能)，享LINE POINTS 20%點數回饋(每人上限100點)。另用戶於期間內使用LINE Pay Money消費(須連結臺灣企銀帳戶儲值，且已開啟「自動儲值」與「同意自動儲值交易差額」功能)，再享消費金額10% LINE Pay Money儲值金回饋(每人回饋上限新臺幣(以下同)200元，總回饋上限50萬元)，用戶符合兩項條件者，最多可獲消費金額30%等值回饋。(相關活動內容及限制詳見臺灣企銀網站https://www.tbb.com.tw)

該行也提供小資族省錢技巧，用戶可利用LINE Pay Money連結名下數個不同授權銀行帳戶，善用LINE Pay儲值金提回授權銀行的提領功能，省下跨轉手續費，過年期間遠距拜年，與LINE好友間儲值金轉帳、發紅包通通免手續費！

臺灣企銀禮上加禮，強調若是綁定該行數位存款帳戶，新臺幣15萬元內的資金更享有1.5%優惠利率。臺灣企銀表示，數位存款連結LINE Pay Money行動支付服務，同時兼顧優惠、便利及靈活調度，不僅讓小資族精省荷包，特別是近期疫情升溫，行動支付全程免持現金、信用卡，大大降低接觸風險，便利又安全。

臺灣企銀一直支持政府數位金融政策，大力推動台灣Pay，根據內部數據顯示，109年台灣Pay金融卡/帳戶交易筆數與交易金額，較108年分別大幅成長1.9倍及2.6倍，顯示該行推廣台灣Pay成績亮眼。近期更與街口支付及LINE Pay Money合作，替客戶開發更多元且完善的支付方式。

除了深耕行動支付領域，該行持續開發各項數位化金融服務及優化客戶體驗，如線上申辦數位存款及線上貸款的「享e貸」，讓銀行客戶隨時能享有優質、安心及便利的數位金融生活。

更新時間 : 2021-02-19 22:08 GMT+08:00

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