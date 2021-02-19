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新北力推社團籌組新制 申請到立案2個月

因應疫情推出動畫教學 宅家就能懂會務

By 台灣英文新聞
2021/02/19 18:05
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市「簡政便民」再添一筆！社會局推動社會團體籌組新制，原本從申請到立案約需4至6個月，新制不到2個月就能完成立案。另外考量疫情，推出2部會務教學動畫，讓團體幹部在家就能輕鬆掌握會務運作的訣竅，各項便民措施令民眾直呼有感。

新北市社會局開春後辦理「社會團體申請籌組新制流程說明會」，向民眾介紹社團籌組新規定。人民團體科長鄭淑敏表示，為配合中央109年新修訂「社會團體許可立案作業規定」，經重新檢討作業流程後，推出9項改革措施，包括放寬在籌組前可先行招募會員、減少籌備會議次數，以及新設計立案申請書，整合圖記啟用功能等。

鄭淑敏說明，舊制社團必須申請經核准後才能對外招募會員，並經3次籌備會議，報送會議記錄完成程序，召開成立大會選舉理監事，申請正式立案。新制不僅鬆綁相關規定，並簡化、整合各項表件，最快不到2個月就能取得立案證書及理事長當選書。

另外，社會局還製作「社團經營跟著這樣做就對了（會務運作篇）」、「原來社團選舉這麼簡單(理監事改選篇)」2部動畫教學影片，每部影片5分鐘，透過深入淺出的動畫幫助社團幹部快速掌握會務運作及理監事選舉事宜。

相關籌組新制流程、範本，以及動畫教學影片，均放在社會局官網，歡迎民眾上網查詢。

更新時間 : 2021-02-19 22:07 GMT+08:00

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