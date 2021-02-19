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龍蝦、牛排、吃到飽 晶華祭出餐飲三「寶」吸引住房客

By 台灣英文新聞
2021/02/19 17:57
龍蝦、牛排、吃到飽 晶華祭出餐飲三「寶」吸引住房客
龍蝦、牛排、吃到飽 晶華祭出餐飲三「寶」吸引住房客

農曆春節剛過、學校也陸續開學，為維持國人旅遊市場的熱度，台北晶華酒店即日起大手筆推出「海陸雙饗‧一泊三食」住房優惠，將客房結合龍蝦、牛排、吃到飽三大餐飲法寶，以超值的價格和美味的料理，吸引城市度假客的青睞，每房每晚7,800元起即可入住，期間享用二樓上庭酒廊的波士頓龍蝦布里歐、一樓azie餐廳的美國爐烤肋眼牛排、以及，CNN全台唯一推薦的柏麗廳自助式早餐，兩位房客同時享用三大餐點的費用即價值6,336元，平均每人的住宿費用不到250元，適合饕客型的城市度假專家入住體驗。

「海陸雙饗‧一泊三食」住房優惠專案中所贈送的波士頓龍蝦布里歐，是二樓上庭酒廊的人氣菜色，烹調時需先將龍蝦洗淨去殼後切塊，放入熱鍋中與百里香、芹菜炒香，再加入鹽和胡椒調味，起鍋後與蛋黃、芥花油、檸檬汁製成的檸檬美奶滋拌勻，夾入自製的法式布里歐麵包當中即成，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈，搭配外酥內軟的麵包，奢華鮮香、美味盡出。

同樣包含在住房專案當中的美國爐烤肋眼牛排是一樓azie餐廳的長銷熱買品項、更是媒體料理評比的常勝軍，主廚豪氣地選用重量約3.5公斤左右的美國肋眼，因其油花飽滿且分布均勻，整塊入箱烤後肉質不易乾柴，反而更富彈性，爐烤過程中只用黑胡椒與海鹽進行調味，高溫爐烤與分段溫控造就外皮焦香酥脆、內層肉質仍軟嫩多汁的特色。

晶華酒店為房客準備的早餐則是全台唯一榮獲CNN推薦的柏麗廳自助早餐，上百種的中、西、日式早餐選項，不僅為美食評論家所稱道，網路上更有著滿滿的正評，在大面落地玻璃、引進14、15號公園綠意與陽光的用餐環境中享用豐盛的早餐，絕對是城市度假旅程中最愜意的亮點。

更新時間 : 2021-02-19 22:07 GMT+08:00

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