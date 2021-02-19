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蓬萊邨總鋪師巧手獻藝 廟口台菜小吃新演繹

By 台灣英文新聞
2021/02/19 17:55
蓬萊邨總鋪師巧手獻藝 廟口台菜小吃新演繹

說到台北經典台菜老味道，不得不提到台北福華大飯店的「蓬萊邨」台菜餐廳，在搭配迪斯可概念的舞廳與DJ台設計下，用餐氛圍更是復古懷舊！「蓬萊邨」以古早味台菜做為主力，搭配精緻擺盤與創意，讓台菜脫離小吃的限制，搖身一變成為宴客佳餚，懷舊古早味台菜的特色就是手工又費時，但蓬萊邨主廚王永宗仍然堅持自製食材，除了要讓饕客吃到最好的之外，也盡量讓這些經典老口味能繼續傳承！

這次王永宗主廚獻藝，推出8道寶島古早美味，將台灣由北到南知名廟宇的代表料理入菜，其中海鮮類包括宜蘭城隍廟著名的「紅糟炸魷魚」、基隆廟口的「龍蝦三明治」主廚用自己的想法轉化成另種樣子，趣味十足。「奶油焗紅蟳」、「沙茶魚頭煲」、嘉義先天宮「干貝蚵嗲酥」，品嚐海味的同時、港邊風情躍然舌間；雲林「當歸鴨麵線」與台南「清燉牛肉湯」呈現台灣日常市民美食，湯頭濃郁全靠食材本身滋味與主廚燉煮工夫，純樸無添加；古早味甜點「蕃薯椪、芋頭丸」，使用台灣最常見的番薯與芋頭加入主廚的巧思，蓬萊寶島的文化於餐桌上體現。

極具特色的「紅糟炸魷魚」用紅糟加酒再放入薑炒後，將發泡後的阿根廷魷魚染色醃至兩天，其增添香氣油炸後嚐起來內滑嫩外酥香，滿足更有濃濃的家鄉味；另外「龍蝦三明治」師傅選用龍蝦肉將食材大升級，其中搭配的小番茄用蘋果西打和化應梅醃製，再放入日本黑豆和小黃瓜增添清爽感，溫泉蛋相伴一旁最後淋上芒果泥沙拉醬，口感提升，十分對味。

「奶油焗紅蟳」將廟口街邊小吃的奶油螃蟹升級為肥美紅蟳，帶點奶油香氣十分，蟹膏濃郁肉質彈牙鮮甜，而底下的美白菇把奶油與黑胡椒的香氣更襯托出來。來自雲林著名的「當歸鴨麵線」選用肉質飽滿的雲林鴨,以薑母麻油煸炒放入大塊鴨肉，爽口的鴨肉風味悠遠，肉質軟嫩而有彈性，吃起來頗為過癮，砂鍋掀蓋撲鼻的當歸中藥香,苦甘的好有進補的感覺。

還有嘉義先天宮無名美食，主廚巧手變為「干貝蚵嗲酥」精選北海道干貝與肥美鮮蚵，內餡不馬虎，韭菜和韭黃的比例適中，伴著些許洋蔥、薑去味也多些蔬菜清爽感，更有鮮甜餘韻滑入喉，外酥內軟其麵衣適中而酥，裡層帶點濕潤度的層次，就是蚵嗲魅力所在，一大口咬下去的滿足感，保證吃完一個緊接一個。

最後以台南「清燉牛肉湯」最結尾，嚴選台南溫體牛小排，切片帶點厚度，不影響其軟嫩口感，使用甘蔗頭、蘿蔔等食材並清蒸3~4小時，更是肉甜湯醇。古早味甜點「蕃薯椪」、「芋頭丸」，使用台灣最常見的番薯與芋頭加入主廚巧思，蕃薯椪加入花生醬內餡，芋頭丸加了棗泥，甜而不膩，入口滿嘴馨香，斟上一杯茗茶後實在完美，這次台北福華蓬萊邨網羅全台廟口知名小吃，完全顛覆「小吃小食」的既定概念，趕快約一波品嚐台灣美食的魅力吧。

蓬萊邨總鋪師巧手獻藝 廟口台菜小吃新演繹

更新時間 : 2021-02-19 22:07 GMT+08:00

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