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制裁拖垮手機銷路 中國華為靠「養豬」殺出一條血路

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 17:47
北京華為標誌（圖／美聯社）

北京華為標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普在任內對中國科技大廠華為施加多重禁令，阻其取得關鍵零組件之管道，眼看手機銷量因此受到嚴重衝擊，華為決定把一身本領轉到其他產業，其中就包括了有些難以聯想的養豬業。

BBC報導，在美國制裁下，華為難以取得手機所需的微晶片，這使其2020年第4季手機銷售量劇跌42%。此外，包括英國在內的許多國家也以國家安全為由，將華為拒於5G建設之門外，各方險阻重重，為了營收，華為不得不殺出一條血路。

晶片供應受制於人，華為只好將技術轉移至雲端服務以及智慧汽車與穿戴式裝置，更將腦筋動到了部分傳統產業。中國擁有全球最大豬隻畜牧業，華為便把握這項優勢，著眼於透過人工智慧（AI）科技偵測疾病、追蹤管理豬隻，推動豬場現代化。

舉例而言，臉部辨識科技可辨別個別豬隻，其他技術則能用來監測每一頭豬的重量、飲食與運動情況。阿里巴巴與京東等中國知名企業，也早嗅到商機，紛紛與豬農合作引進新技術。

除了畜牧業，華為創辦人與執行長任正非亦於本月稍早宣布進攻礦業之野心。華為將在山西省打造礦業創新實驗室，致力研發有助減少礦工人數、增加安全度、提升開礦效能的技術。在任正非擘劃的願景下，礦工未來將可「穿西裝打領帶」上工。
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更新時間 : 2021-02-19 22:07 GMT+08:00

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