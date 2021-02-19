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美國參、眾議員提「防止台灣遭侵略法案」　建議授權美國總統派軍護台

法案提及美國應與台灣建立一系列安全對話，更鼓勵美國總統、國務卿等高層訪台

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By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 17:30
台灣與美國國旗（圖/Getty Images ）

台灣與美國國旗（圖/Getty Images ）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）美國參議員史考特及眾議員瑞森紹爾分別在美東時間週四（18）向國會提出「防止台灣遭侵略法案」，內容包括授權美國總統動派軍護台、鼓勵台、美總統會晤等。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）及聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）分別在參、眾兩院提出防止台灣遭侵略法案（Taiwan Invasion Prevention Act），法案授權美國總統在必要情況下有限制動用美國軍力，以確保台灣不受中國的武力攻擊及侵略。

法案內容也提及美國應與台灣建立一系列安全對話及軍事訓練，並針對中共可能的武力犯台研擬因應及協調計畫；法案更鼓勵美國總統、國務卿等政府高層訪台，甚至邀請台灣總統赴美國國會演講。

史考特表示，中國國家領導人習近平覬覦世界霸權是不爭的事實，對此美國不應無動於衷，任憑它發生，而美國採取行動可以從支持台灣這個友善且民主的盟友開始。他敦促「民主黨的同事及拜登政府表態站在民主這一方，加入我與瑞森紹爾參議員的行列共同監督共產中國，並且保護台灣。」

史考特指出，這部法案旨在防止中國以武力侵略台灣，並展現美國對台灣的承諾；他也批評美國總統拜登（Joe Biden）所領導的內閣對中國採取的討好政策，並稱若拜登不起身對抗習近平，將對美國國安造成毀滅性的威脅。

瑞森紹爾則提及近期中國對台灣升高文攻武赫的手段，並表示該部法案呼籲台美簽訂自由貿易協定、增進與台灣的安全合作，以及授權美國總統在必要的情況下派遣美軍保衛台灣等措施，將能更加強化台灣。

外交部發言人歐江安今（19）日表示，外交部感謝美國國會參、眾兩院議員採取各項友我作為，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視，並強力支持台美軍事安全合作。

歐江安提及，拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）與「六項保證」（Six Assurances），並強調美國對台灣的承諾堅若磐石。

外交部提及，政府將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

這並非美國國會首次提出這樣的友台法案，早在去（2020）年7月及9月聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）與史考特參議員便在美國國會兩院領銜提出類似法案。
台美關係
美國國會
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