今年第二例！　中部30多歲男染漢他病毒症候群

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疾管署今（19）日公布國內新增1例漢他病毒症候群(出血熱)病例，為中部30多歲男性，1月21四起陸續出現發燒、頭痛等疑似症狀，活動地以住處及工作地周邊為主，住處曾有鼠類出沒；目前個案已康復出院。

疾管署表示，該個案近期無旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主，住處曾有鼠類出沒。個案1月21日起陸續出現發燒、頭痛、頭暈及背痛等症狀，1月24日就醫後收治住院，經通報檢驗確診；個案目前已出院，同住者無疑似症狀。衛生單位已前往個案住處周邊進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。



疾管署統計資料顯示，今(2021)年截至2月18日，國內累計2例漢他病毒症候群病例，個案住家附近均有鼠跡；今年首例病例為居住南部之50多歲男性，發病前無旅遊史，主要活動地為住家周邊，住處曾有鼠類出沒。個案1月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀。



疾管署指出，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。



疾管署提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。



民眾如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。