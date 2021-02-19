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【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

▲總統府今(19日) 下午5時30分召開記者會，宣布重大人事調整。▲蔡總統期許國安團隊持續以顧立雄秘書長帶領的國安會來統籌戰略規劃，在三個「鐵三角」就定位後，持續落實國防改革、強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家友好的合作，及持續維持兩岸區域和平穩定與繁榮發展。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 17:52
圖/總統府直播截圖

圖/總統府直播截圖

延伸閱讀: 中國派9軍機擾ADIZ•2月以來最大規模　陳明通掌台灣國安局•情報體系將加強中共意圖研判

更新時間:2021-02-19 17:47

首次發稿:2021-02-19 17:19

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府今(19日) 下午5時30分召開記者會，總統府發言人張惇涵稍早表示，記者會主題將就新一階段國安團隊的任務與隊形的再部署進行說明。

張惇涵在傍晚記者會中也證實以下媒體稍早報導的國安人事異動。包括:

現任國安局長邱國正出任國防部長;

國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員;

陸委會主委由前國安會諮詢委員邱太三接任;

現任陸委會主委陳明通轉任國安局長

他強調這四位異動的官員有四個共通點: (1) 高度專業 (2)具宏觀視野(3) 都是經驗豐富的沙場老將(4) 符合新階段國安團隊的任務需求。

張惇涵指出，蔡總統也期許國安團隊持續以顧立雄秘書長帶領的國安會來統籌戰略規劃，在三個「鐵三角」就定位後，持續落實國防改革、強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家友好的合作，及持續維持兩岸區域和平穩定與繁榮發展。

他也解釋，所謂三個「鐵三角」即:
外交事務的李大維秘書長、吳釗燮部長、蕭美琴代表;
兩岸事務的陳明通局長、邱太三主委、詹志宏副董事長;
國防安全的嚴德發諮委、邱國正部長、黃曙光總長。

【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

國安局長邱國正將出任國防部長 (中央社檔案照片)

【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

前國防部長嚴德發（左）2月12日曾前往國軍聯合作戰指揮中心，聽取任務簡報，掌握周邊海、空域最新情勢。(軍聞社提供中央社)

【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位陳明通轉任國安局長。 （中央社資料照片）

【最新】台灣國安團隊重整：邱國正接國防部長、陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委•3個「鐵三角」就定位

前國安會諮詢委員邱太三重出江湖, 接任陸委會主委 (中央社資料照)

【快訊】台灣國安團隊重整：總統府宣布國安局長邱國正轉任國防部長　陳明通掌國安局、邱太三任陸委會主委

國安團隊再部署，三個鐵三角就位！ 　　 針對新一階段的區域及國際情勢，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，#國安團隊 必須進行任務與隊形的再部署。今天，我們對外宣布了國安團隊...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2021年2月19日 星期五
總統府
國安人事
調整
國防部長
陸委會
國安局長
顧立雄

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