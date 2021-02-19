【春遊台中輕旅行】騎自行車暢遊東勢客家山城 登高谷關七雄兼泡湯

谷關除了泡湯外，谷關七雄壯麗山景遠近馳名，喜歡爬山的山友們，可衡量體能及天候狀況，選擇不同等級路線挑戰。（台中市政府提供） 谷關除了泡湯外，谷關七雄壯麗山景遠近馳名，喜歡爬山的山友們，可衡量體能及天候狀況，選擇不同等級路線挑戰。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）228連假即將到來，中市府觀旅局推薦東勢客家山城兩天一夜輕旅行，騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道探索九號隧道、花梁鋼橋、大甲溪河岸、石岡水壩及客庄山城文化，還可透過運動燃燒熱量，甩油健身提升免疫力。

觀旅局長林筱淇表示，東豐自行車綠廊穿梭於客家山城，全長約12公里，如與后豐鐵馬道相接，全長達約16公里，車道全線綠意盎然、景色宜人，如從后里馬場出發，途中會經過日治時期磚造之九號隧道、鋼製桁架搭建而成的花梁鋼橋、由兩株老樹相偎相依之夫妻樹廣場、大甲溪河畔的石岡水壩等相關景點。

東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，如與后豐鐵馬道相接，全長達約16公里。（台中市政府提供）

在騎乘遊憩之餘，可順道至東勢客家文化園區參觀客家文化產業、語言及人文特色，園內建築物採用紅磚砌成，讓遊客從一磚一瓦間瞧見過去的歲月，探索客家文化累積生活智慧。

觀旅局表示，東勢客家文化園區為老東勢車站改建而成，而鄰區的石岡土牛客家文化館是土牛村劉屋老夥房經地震全倒後重建而成，除了將地震後搶救出來的珍貴文物照原位陳設，重現昔日風貌外，還增設許多平面與多媒體的展示資料，呈現濃濃客家歷史風情，兩園區座落於東豐自行車綠廊旁，並以此車道做為串連，遊客騎乘於自行車道上吹著徐徐微風，同時體驗周邊客家文化薰陶。

東勢客家文化園區的文物館是由東勢火車站舊站改建而成，原來的火車站月台、候車室入口處的遮雨亭等設施，由於結構老舊，在改建時都予以拆除，不過由候車室改裝成的陳列室內，保留火車站內旅客等車時坐的長條椅。（台中市政府提供）

到台中春遊，除了超人氣的舊山線自行車道外，觀旅局推薦大家晚餐不妨走進山城客家餐館或當地小吃店，品嚐客家經典菜餚，如炒粄條、客家小炒、薑絲大腸等料理，客家美食文化及味蕾享受一次滿足。

餐後可再安排前往和平區谷關入住當地飯店、特色民宿，並體驗中部最古老起源於日本明治時代的谷關溫泉，源源不絕的碳酸泉水質清澈、無色無味，沐浴其中通體舒暢並消除整天疲勞，為隔天的行程充足電力。

谷關除了泡湯外，谷關七雄壯麗山景遠近馳名，喜歡爬山的山友們，可衡量體能及天候狀況，選擇不同等級路線挑戰。若想享受慢活的閒瑕時光，可前往溫泉區商店街小吃店走走逛逛，細嚐當地特有的美食，如以鱘龍魚入菜的養生菜單。回程途中可至大甲溪發電廠品嚐白冷冰棒，享用特色口味的蜂蜜五葉松冰棒，為兩天一夜的旅程畫下完美的句點。

石岡水壩位於豐原往東勢的路上，建於民國63年，由國人自行設計與完工的水壩，當初為大甲溪的攔河堰，921地震後壩頂長度為275.5公尺，是一個橫跨大甲溪的水壩，提供台中市農業、民生及工業用水主要水源區。（台中市政府提供）