台灣生醫實力和活力兼備 蔡總統允諾強化防疫、犇展全球合作契機

甫榮獲第23屆「國家生技醫療品質獎」和首屆「SNQ戰疫特別獎」的得獎隊伍，於2/18獲總統蔡英文接見嘉勉！蔡總統肯定此次獲獎的29個團隊卓越的醫療成就、生技研發成果以及對國人與全球的貢獻。

蔡總統對獲獎團隊的成就瞭解甚多，致詞中提及包括金獎–台北榮總法布瑞氏症醫療團隊，建有全球最大的樣本庫及法布瑞氏症研究治療中心，改變相關治療之全球性準則；銀獎的林口長庚淋巴水腫醫療團隊，以獨家創新療法完成全球最多手術量且成功率高達98%的輝煌紀錄；另一銀奬得主–台大心臟衰竭治療團隊，率先全球提出Double Bridge（雙橋接）治療策略，心臟移植一年存活率82.3%優於美國UNOS資料庫！蔡總統接見得獎者時除了肯定醫療界團結防疫、守護國人健康外，也提到在得知去年疫情期間報名參加「SNQ暨國家生技醫療品質獎」的團隊和企業反而更踴躍，顯示台灣生技醫療產業非常有活力，也依然有堅強的研發實力，更可以看出有「生醫界奧斯卡」之稱的「國家生技醫療品質獎」的實質效能與不凡意義，總統也代表國人向這些獲獎代表、生醫界的夥伴們表達最深的感謝以及最大的肯定和鼓舞。

陪同獲獎團隊晉見總統的包括生策中心董事長王金平及SNQ評審團總召集人陳維昭，陳召集人在引言時表示，SNQ在審查時看到生醫產業願意堅持品質，甚至做到「高於國家標準」的程度，包括快速檢驗試劑或相關技術的研發、科技結合醫療的創新應用，甚或是品質安全的口罩以及相關防疫產品等，都充分展現卓越的創新力與國際競爭力，同時陳召集人也肯定獲得「戰疫特別獎」的衛生福利部台北醫院、新光醫院、三軍總醫院和林口長庚達到了高水準的防疫成就。

金獎代表–台北榮民總醫院院長許惠恒向總統表示，參與SNQ評選及角逐獎項的過程是生醫界互相觀摩、彼此學習同時也是激勵大家自我精進、強化競爭力的重要方式！台大醫院院長吳明賢也提到，該院團隊此次僅以微小差距未能奪金，雖有些抱屈，但也顯示台灣醫療的頂尖實力，同時可以看出「國家生技醫療品質奬」的評審公正性與宏觀，接著並進一步建議衛福部、外交部可將「國家生技醫療品質奬」歷年選拔獲獎的頂尖醫療技術作為強而有力對國際推廣的材料，以彰顯台灣加入WHO的優勢和重要性。

林口長庚紀念醫院院長程文俊提到，台灣醫界能夠團結抗疫及互相觀摩學習，是產業進步的一大趨力；新光醫院院長及台灣血液基金會董事長侯勝茂指出，在前線醫護人員的背後，有一群作為支援系統的後勤同仁，例如捐血中心、看護工等基層人員，也是防疫和照護等環節上不容忽視的重要角色，可以給予更多支持。

衛生福利部次長薛瑞元和總統府秘書長李大維也陪同獲獎代表與總統交流，總統表示，政府將透過多源頭外購及國內研發生產雙軌並行方式，確保台灣有足夠的新型傳染病疫苗，初步將於今年第二季開始讓第一線防疫醫護人員優先施打；最後總統提到政府會持續與業界共同努力，讓台灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵地位，為台灣打開更多商機。