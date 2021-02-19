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台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 15:19
圖片取自武陵農場臉書。

圖片取自武陵農場臉書。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台中武陵農場櫻花季自2月12日至3月1日盛大登場，花季橫跨春節及二二八連假，武陵農場周邊於期間進行車輛管制，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場，歡迎民眾多加利用大眾運輸，享受愜意賞花之旅。

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季為中部每年一大盛事，全台各地遊客將前往武陵農場一睹櫻花盛開風采，春節期間並以公車增班方式因應賞花需求，首週梨山至武陵農場運輸達2,986人次，疏運成效良好。

台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅妙高櫻花台開滿山櫻花，蔚為壯觀。（圖片取自武陵農場臉書)

葉昭甫指出，今年「梨山－武陵農場」賞櫻專車創新導入「TBS台北轉運站」APP預購售票方式，截至昨（18）日預約率達70.23%，目前尚有座位可供民眾預約，賞櫻民眾可提前至APP購票或於搭車前一天16時至18時於梨山遊客中心現場購票。

此外，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁資訊可至「豐原客運官網」查詢，交通管制措施也可至公路總局 110 年武陵農場櫻花季疏運措施專頁查詢。

交通局提醒，欲搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關─梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約，或於「巴士趣」網站預約，另民眾搭乘大眾運輸及接駁車時，應全程佩戴口罩，並配合體溫量測、手部消毒及填寫實聯制登記表等相關作業，一同安心出遊、快樂賞花。

台中武陵農場櫻花海爆發 「賞櫻專車」至3月1日止 快來場愜意賞花之旅武陵農場夜櫻景觀已經開放囉！開放時間為花季期間的每日晚上6點至9點30分止。（圖片取自武陵農場臉書)
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