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台灣變性網紅「罔腰」宣稱靠人體試驗懷孕　衛福部批「鬼扯」•若涉醫療廣告可罰

▲衛福部醫事司司長劉越萍直言，沒子宮懷孕根本是「鬼扯」，國內也沒核准任何子宮移植人體試驗案，將介入調查。▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院今稍早也出面駁斥，稱「罔腰」沒有婦產科就醫紀錄。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 15:40
變性人罔腰2/18在個人IG貼出宣稱在高醫做的腹部超音波紀錄單，還po出超音波影像及孕肚照，公布懷孕喜訊。圖/Instagram

變性人罔腰2/18在個人IG貼出宣稱在高醫做的腹部超音波紀錄單，還po出超音波影像及孕肚照，公布懷孕喜訊。圖/Instagram

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）變性網紅「罔腰」自稱靠天價人體試驗成功懷孕，引發熱議。衛福部醫事司司長劉越萍直言，沒子宮懷孕根本是「鬼扯」，國內也沒核准任何子宮移植人體試驗案，將介入調查。

台灣變性網紅「罔腰」宣稱靠人體試驗懷孕　衛福部批「鬼扯」•若涉醫療廣告可罰

圖/「罔腰」Instagram

雖然這和疫情無關，但今天(19日) 下午疫情指揮中心記者會上也有人提問，醫療應變組副組長羅一鈞說，目前看來只是誇大的訊息、或者是網紅需要媒體效果而發的消息，後續觀察若涉及醫療廣告、業務招攬可開罰，並由衛福部醫事司來做處理。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天稍早出面駁斥，罔腰沒有婦產科就醫紀錄，也沒做過超音波檢查，沒子宮要懷孕機會是微乎其微。

變性人罔腰昨(18日) 在個人IG貼出在高醫做的腹部超音波紀錄單，還貼出超音波影像及孕肚照，公布自己已經懷孕的喜訊。針對許多網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友也出面表示，這是天價的人體測試。

中央社19日引述衛福部醫事司司長劉越萍表示，國內確實有一家醫院向衛福部申請子宮移植人體試驗，但因這件事涉及人工生殖法及倫理問題，茲事體大，必須找國健署等專家共同研議，至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案，應該不可能有醫院願意冒此風險違法做這件事。

出身醫師的劉越萍直言，任何一名正常的醫師看到沒子宮卻自稱懷孕，甚至暗示是靠腹腔懷孕的說法，都知道根本是「鬼扯」。

她強調，無論是自然懷孕還是代理孕母，所有懷孕都必須在子宮內進行，而腹腔懷孕就是常聽到的「子宮外孕」，就像肚子裡冒出一顆隨時會爆裂的血管瘤，非常危險，隨時可能鬧出人命，任何醫師看到子宮外孕的狀況都會立即處理，該網紅卻以一副「沒怎樣」的姿態誤導民眾，相當不該。

該言論同時引發醫界人士批評，知名婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文指出，基於醫學常識就一句話，「我祝福你，但不要鬼扯」。

遭指涉的高醫也出面駁斥此消息，強調罔腰並沒有在該院婦產科就醫紀錄。

高醫婦產部主任龍震宇19日上午接受媒體聯訪表示，經高醫檢視罔腰相關就醫紀錄，發現她並沒有在婦產科就醫紀錄，也沒做過相關超音波檢查。目前醫學上若沒有子宮卵巢，要懷孕機會還是微乎其微。

至於罔腰男友聲稱這是新技術，他也說雖然高醫目前是南台灣第一個著手申請子宮移植人體實驗，現在還在實驗階段，人體實驗也不會收費。

針對罔腰秀出有寶寶的超音波影像，龍震宇回應，這張腹部超音波照沒附註受檢者真名，看起來不像是高醫的影像。至於會不會提告，他則說要請院方法律顧問研究。

龍震宇說，目前醫學上若沒有子宮卵巢，要懷孕機會還是微乎其微。

高醫生殖醫學科主任蔡英美也指出，若雙性人有子宮，也許可以藉由人工生殖懷孕，技術雖可行，但因國內相關法律沒通過，所以應不可能在台灣發生。

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