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台北喜來登大飯店「晨起之美」不必台北加碼GO、也能輕鬆出遊GO

飯店住宿＋自助早餐每人只要1,515元起

By 台灣英文新聞
2021/02/19 14:09
台北喜來登大飯店「晨起之美」不必台北加碼GO、也能輕鬆出遊GO
台北喜來登大飯店「晨起之美」不必台北加碼GO、也能輕鬆出遊GO

春節連假吸引近7萬人次前來台北，讓北市府觀光傳播局補助的台北加碼 GO名額提早用罄。台北喜來登為此推出「不必台北加碼GO、也能輕鬆出遊GO」的晨起之美住房專案，即日起至6月30日前入住米其林推薦四間黑房子殊榮的飯店客房，每人每晚只要1,515元起，享用價值1,540元的「Buffet之王-十二廚」自助早餐，專案原價4,030元不必任何補助直接幫消費者「扣除千元房費」！專案還可使用館內三溫暖、健身房等設施，訂房加購高鐵票直接打8折，組數有限，新年開春享豪禮，還沒跟上的趕緊把握機會！

台北喜來登大飯店所有客房均設有舒適無比的「特色睡眠體驗之床」，帶給賓客有如居家般的舒適感受，位於一樓挑高中庭的十二廚更有「Buffet之王」的美譽，豐盛的自助早餐遠近馳名，深獲許多國際旅客推薦與海外雜誌專程報導，美味口碑獲得許多國人喜愛，同時也吸引不少家庭族群前來朝聖。

十二廚緊鄰繁華的忠孝東路車河旁，坐在天幕玻璃下灑落的晨光窗前，悠閒享用多達近百種的中西日式料理，從熱騰騰的擔仔麵、雞魯飯、鹹粥、熱炒菜色、每日新鮮出爐的麵包及糕點、新鮮當令的水果、日式小菜、以及現煎的滑嫩蛋料理，搭配暖呼呼的推薦湯品，溫暖賓客味蕾。安排來趟台北之旅，讓早餐豐富晨光時刻。詳情及訂房請洽02 2321 5511訂房中心或至 sheratongrandtaipei.com

更新時間 : 2021-02-19 15:45 GMT+08:00

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