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台灣部立桃園醫院2/19重開　3/1後視情況擴大看診量及病人收治

▲桃園醫院恢復營運首日，現場氣氛相當溫馨，醫護紛紛迎接老病人「回娘家」，門診各專科採減量恢復營運，急診也恢復119服務。▲原本收治武漢肺炎確診個案的負壓隔離病房，將進行硬體調整，暫時不收治患者。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 14:02
中央流行疫情指揮中心17日宣布桃園醫院採檢工作都已完成，所有人員PCR、抗體均陰性，並經過專家實地巡檢，19日重啟營運，一早就有民眾排隊...

中央流行疫情指揮中心17日宣布桃園醫院採檢工作都已完成，所有人員PCR、抗體均陰性，並經過專家實地巡檢，19日重啟營運，一早就有民眾排隊...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園醫院今(2/19) 起重開大門，逐步恢復營運。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，門、住診將減量營運，並著手升級負壓隔離病房硬體設備，以利收治武漢肺炎重症個案。

台灣部立桃園醫院2/19重開　3/1後視情況擴大看診量及病人收治

桃園醫院群聚案告一段落，19日恢復正常營運，民眾戴口罩排隊準備實名制登記入院(上圖)。行政院長蘇貞昌（下圖後排右8）、衛福部長陳時中（下圖後排右9）與桃園市長鄭文燦（下圖後排右7）19日出席桃園醫院 「復原啟動、防疫歸隊」儀式，與醫護及採檢人員合影 ，一起加油打氣。 中央社

台灣部立桃園醫院2/19重開　3/1後視情況擴大看診量及病人收治

上午桃園醫院舉行「復原啟動、防疫歸隊」記者會，醫護人員在停車場等候時，開心合影慶祝。中央社

台灣部立桃園醫院2/19重開　3/1後視情況擴大看診量及病人收治

衛生福利部桃園醫院1月爆發武漢肺炎院內感染事件，中央流行疫情指揮中心首度成立前進指揮所進駐院內，與病毒展開攻防，此次疫情共造成21人確診、1人死亡，所幸疫情在短短1個月左右便獲得控制，所有人員PCR、抗體檢驗均陰性，今天正式恢復營運。

桃園醫院今天舉行「復原啟動、防疫歸隊」記者會，行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中、桃園市長鄭文燦均到場視察，並和醫護一同合影。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞會後接受記者電話聯訪時表示，桃園醫院恢復營運首日，現場氣氛相當溫馨，醫護紛紛迎接老病人「回娘家」，門診各專科採減量恢復營運，急診也恢復119服務。

中央社引述羅一鈞指出，近期所有住院病人將採一人一室，罹患發燒、肺炎等傳染性疾病患者則先入住專責病房，原本收治武漢肺炎確診個案的負壓隔離病房將進行硬體調整，暫時不收治患者。

他指出，未來部分隔離病房將增設重症生理監視設備，同時具備加護病房功能將以收治確診的重症個案為主要任務，避免確診個案在各病房間轉換，以加強分艙分流。

羅一鈞說，醫院恢復營運至3月1日後，將視情況進一步擴大看診量及病人收治量。

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