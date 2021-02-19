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按出生年打折！ 台北中山九昱希爾頓逸林酒店推「倚老賣老住房優惠」

By 台灣英文新聞
2021/02/19 12:30
按出生年打折！ 台北中山九昱希爾頓逸林酒店推「倚老賣老住房優惠」
按出生年打折！ 台北中山九昱希爾頓逸林酒店推「倚老賣老住房優惠」

我們常說過了一個農曆新年，年齡又長了幾歲，不過別擔心，現在倚老賣老還能賺優惠！台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan歡慶兩週年，推出「倚老賣老住房優惠」，你的出生年直接當成住房優惠，民國83年出生入住打83折、民國70年出生入住直接打7折，最低優惠至65折，入住逸林客房最低每晚只要$2440起。倚老賣老住房優惠限從希爾頓官網/希爾頓app/電話訂房預訂「彈性房價」，優惠週日到週四皆可使用（週五、週六與連續假期不適用），預訂日期自即日起至2021年3月31日，入住日期為2021年2月21日至4月30日。

還在對身份證字號有幾碼、姓名裡面有什麼字嗎？想要優惠不必這麼麻煩，只要拿出身份證就可以直接享優惠！台北中山九昱希爾頓逸林酒店歡慶兩週年，推出「倚老賣老住房優惠」，入住時出示身份證，你的出生年就可以直接當成住宿優惠碼，民國83年出生就打83折、民國70年出生就直接打7折，最低優惠至65折（民國65年以前出生者，皆享65折），入住逸林客房每晚最低只要$2440起，倚老賣老優惠限週日至週四使用（週五、週六與連續假期2021/02/28、2021/04/04不適用），還可同步搭配台北加碼GO再折抵$1000！

「倚老賣老住房優惠」限使用希爾頓官網/希爾頓app/電話訂房預訂「彈性房價Flexible Rate」專案，其他專案、企業簽約客戶…等專案都不適用，使用倚老賣老住房優惠可同享希爾頓榮譽客會會員禮遇與房晚點數SNP累積。倚老賣老住房優惠的預訂日期為即日起至2021年3月31日，入住日期自2021年2月21日至4月30日（週日到週四適用），優惠折扣採現場折抵，每房限使用1位入住人折抵、最多可連續入住5晚，詳細可恰台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁，預訂可透過希爾頓官網、希爾頓app或致電訂房組02-6618-2174，如有相關問題諮詢，可致電02-6619-9999，將有專人協助。

更新時間 : 2021-02-19 15:45 GMT+08:00

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