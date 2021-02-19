加拿大新年藝術節邀台灣原民世家展出　帥氣第三代成封面人物

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣原住民工藝世家-巴瓦瓦隆家族獲邀於加拿大新年藝術節展出，其中第三代磊勒丹．巴瓦瓦隆身穿排灣族傳統服飾登上加拿大藝文雜誌封面。

加拿大亞裔活動協會新聞稿指出，加拿大新年藝術節(LunarFest) 今(2021)年邀請台灣原住民的巴瓦瓦隆家族為活動設計巨型燈籠裝置藝術，於溫哥華美術館廣場前展出。第三代的藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆更因此登上加拿大藝文雜誌《Georgia Straight》的封面人物。

巴瓦瓦隆家族是出身屏東三地門排灣族的工藝世家，世世代代皆為藝術家。2020年阿爆（阿仍仍）以《kinakaian母親的舌頭》拿下金曲獎年度原住民語專輯與年度專輯，該專輯封面及內頁插圖設計都由磊勒丹．巴瓦瓦隆操刀。



磊勒丹．巴瓦瓦隆登上加拿大藝文雜誌《Georgia Straight》封面(圖/加拿大亞裔活動協會)

磊勒丹從小在長輩身邊耳濡目染，展現極高的藝術天分，擅於將排灣族傳統元素以創新手法呈現，2014年創立個人品牌發展具深度的原民設計，阿爆的首張專輯《vavayan.女人》也是與磊勒丹合作。

巴瓦瓦隆家族今年受邀參與加拿大新年藝術節(LunarFest)的「城光藝境」(The Lantern City)計畫，與加拿大國寶級藝術家蘇珊波英特(Susan Point)一家的作品相互映照。這一次，磊勒丹與他的祖父白浪．巴瓦瓦隆（許坤仲）、父親撒古流．巴瓦瓦隆及叔叔伊誕．巴瓦瓦隆聯手合作，各自製作一件作品展出。



加拿大新年藝術節-城光藝境-海岸燈籠(照片提供/Michael Lin)

祖孫三代這次以排灣族文化為主軸，表現出原民藝術一代代的傳承與創新。太平洋兩端的原住民家庭透過創作展開對話，雖然相隔一萬公里卻有著諸多相似之處，他們都經歷了傳統領域受現代化破壞，也正試圖用自己的方式與時代洪流抗衡。

「城光藝境」的巨型燈籠裝置藝術自即日起到2月28日持續在溫哥華美術館前展出，無法親臨現場的觀眾也能夠到加拿大新年藝術節(LunarFest)的網站體驗線上聲光展，一覽巴瓦瓦隆家族與Susan Point一家的藝術傑作。

許坤仲是國寶級的口鼻笛吹奏家，也是工藝雕刻家。第二代的撒古流．巴瓦瓦隆和其弟伊誕．巴瓦瓦隆都是橫跨繪畫、雕刻、文學、陶藝等多領域的藝術家。撒古流將代表台灣參展2022年「第59屆威尼斯藝術雙年展」；伊誕曾策畫家族聯展，八八風災後他透過「紋砌刻畫」發展出創新的藝術呈現。