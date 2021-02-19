天氣驟變溫差大　醫師：預防心血管疾病五要點！

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近來天氣驟變溫差大，心血管事件的發生也隨之增加。奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師黃聖中表示，血管阻塞會造成阻塞處下游組織的壞死而產生併發症，發生在心臟的冠狀動脈阻塞便造成心肌梗塞，而腦血管發生阻塞則造成腦缺氧中風，發生在下肢動脈阻塞則造成腳部組織缺血壞死。在心臟科常常遇到病人抱怨胸口疼痛不適的情形，就可能是供給心臟養分的冠狀動脈狹窄或阻塞所造成。

心臟的冠狀動脈阻塞─心肌梗塞 減少危險因子

冠狀動脈心臟病簡稱冠心症，可能是慢性的狹心症或是危急的急性心肌梗塞。黃聖中表示，提到，冠心症的危險因子包括年紀大、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、慢性腎衰竭，另外如家族史也是相關因子，當上述的危險因子越多，心血管疾病發生的風險即會更高，減少及改善危險因子是有效預防的方法。

當冠狀動脈狹窄到嚴重時就會產生心絞痛的症狀，會感覺胸口中間或附近緊緊的，或是被掐住、壓著的感覺，尤其在活動時，可能伴隨冒冷汗、無力、脖子或牙齒麻麻的或緊緊的，休息時症狀會改善；而在女性或是糖尿病病人可能發生不典型的症狀，表現為呼吸不舒服或上腹不適，更需加注意。當有相關症狀，建議到醫院做進一步檢查及治療。

急性心肌梗塞 盡早打通血管

當冠狀動脈狹窄到相當嚴重或完全阻塞時，就可能發生心肌梗塞，此時即便是休息或服用舌下硝酸甘油片也無法緩解症狀，此時應立即送醫治療。甚至有些病人在到醫院前就發生心臟停止跳動或致命的心室顫動，須立刻執行體外心臟按摩或電擊去顫治療才有機會挽救生命。急性心肌梗塞到院後的治療包含抗血小板及抗凝血藥物治療，心電圖表現為ST段上升型的心肌梗塞需執行緊急心導管手術，將阻塞處的血管打通以回復心臟血流。

但即便打通阻塞的冠狀動脈，仍有發生併發症的可能，心肌細胞壞死可能造成心臟破裂、致命心律不整、心臟傳導阻斷、或瓣膜的結構斷裂等併發症，盡早打通血管能降低併發症風險。

黃聖中說明，冠狀動脈阻塞的處理會先做冠狀動脈攝影評估血管阻塞的狀況及結構，此外血管內影像檢查為輔助治療的工具，能幫助心臟科醫師更精準分析血管的狀況。治療的方式是選擇適當大小及長度的導管氣球將狹窄處撐開做血管整形，再視情況以血管內支架放置狹窄處。後續的藥物治療及追蹤也相當重要。

心血管疾病的預防 做好5件事

一、建議養成規則的運動習慣，有助於改善血壓及心肺功能；

二、健康飲食的重要性(少鹽、少油、少糖)，能改善血壓控制狀況，降低膽固醇、減少三酸甘油脂，並預防高血醣發生；

三、控制三高(高血壓、高血糖、高血脂)，也就是控制冠心症的危險因子，也能減少心血管事件發生；

四、戒菸，不但能減少血管併發症，也減少肺疾發生；

五、做好保暖，避免急遽的血壓變化，也有預防效果。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49126/

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