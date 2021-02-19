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〈時評〉你不把民主自由送過去　中國就將專制獨裁送過來

By 楊憲宏［資深媒體人、人權活動家、公衛碩士］, 台灣英文新聞－時評
2021/02/19 15:00
（檔案照）歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（右起）、歐盟執委會主席范德賴恩以及歐洲理事會主席米歇爾2020年9月與中國國家主席習近平舉行視訊峰...

（檔案照）歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（右起）、歐盟執委會主席范德賴恩以及歐洲理事會主席米歇爾2020年9月與中國國家主席習近平舉行視訊峰...

2021年真是一個萬象更新的一年。特別是中國武漢肺炎肆虐全球之後，特別是過去四年，川普總統的抗中政策喚醒美國及世界之後，台灣做為一個國家的人權及民主的價值正在衝擊世界各地。

特別是在歐洲處於領導地位的德國，媒體已經發出自我批判的的聲音。德國《商報》刊登題為「視而不見於事無補（Ignorieren hilft nicht）」的社論，指出面對台灣國際地位的態度，必須有所抉擇。

這個報紙直接指出，「德國汽車工業的晶片危機顯示了，美國與中國之間的競爭，越來越迫使全世界重新審視其對中政策，並尋找針對台灣問題的新答案。」這是過去四年，每日都在發生的事情，可是德國總理梅克爾視而不見 ，聽而不聞，繼續諂媚獨裁中國，只因為，「在中國的外國企業，因將台灣列為國家或在中國地圖上沒有把台灣劃入而遭制裁，不得不卑躬屈膝認錯的先例有很多。」

《商報》直接剖白，「是支持民主還是支持一個獨裁政權，從道義上看或許是一個簡單的選擇，在現實政治中卻是困難的。德國在中國的經濟利益十分重大。畢竟，某國政府若冒犯了中國領導人的利益，北京往往會讓該國企業受到株連。韓國和日本都有過這樣的經驗。」

這段文字清楚表達了，在梅克爾主政的這些年來，德國社會不是不知道是非對錯，而是唯利是圖，明知對的偏偏不做，明知錯的，只因為利益，偏偏做。這是完全背離了德國的政治做為專業的「責任倫理」(Verantwortung)傳統。雖然有人認為出現過納粹德國希特勒的社會，這個責任倫理的發明只是哲學研究所的興趣，並非德國社會所信仰，不過，《商報》的評論浮現的是一種「良心」的幽微燭光，表示這珍貴的《新教倫理與資本主義精神》（Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus）還在真正的德國知識份子心中沒死。

不只一個報紙有這種反省，「德國之聲」的報導，還提到另一大報，《法蘭克福匯報》發表「現實的人權政策」（Reale Menschenrechtspolitik）的評論，認為「對中國和俄羅斯，歐洲必須堅持自己的價值觀。」很明顯的標示出，德國政治專業的「責任倫理」正面臨實踐的危機，「面對中國將維吾爾人拘禁於再教育營、壓制西藏文化、打壓香港民主運動、對台灣戰爭威脅，歐盟卻在對與中國完成簽署一份投資協議而欣喜」直接批判了總理梅克爾去年年底擔任歐盟輪值主席的無恥行徑，趕在下台前，出賣靈魂，討好中共，還報復了川普美國。

這份法蘭克福的報紙看見很深層的危機：「（中俄）兩個大國以不同的方式試圖在歐盟及其盟友的政治、經濟和社會中獲得影響，試圖削弱歐洲民主的基礎。」也就是2013年中國盲人律師陳光誠來台灣立法院演講時説過，「（面對中共）你不把民主自由送過去，他就將專制獨裁送過來。」現在的歐洲民主人權已經缺角，中共的入侵滲透十分嚴重，「中共正對歐盟施加影響，目前這還僅限於直接涉及中國政治的話題——西藏、新疆、台灣、香港。」

不久之前，捷克國會議長來台灣立法院演講，直呼「我也是台灣人」，重演二戰之後德國柏林圍牆外，美國總統甘迺迪演講「我也是柏林人」（Ich bin ein Berliner）時的那種價值同盟的高尚情操，當年受惠於民主自由價值聲援的德國，今天拿什麼來回報這個受中共凌虐的世界？

「這是一個現實存在的危險」。《匯報》説，中國去年對澳洲實施經濟懲罰的一個理由是「充滿敵意的媒體報導」，可是澳洲政府從善如流，與澳洲媒體的主張一致抗中，還立法對付中共。反觀德國政府呢？在中國大瘟疫正逐漸退去的時候，這樣的一點點人性的光輝正在德國知識界閃起。

佛家講的是「千年暗夜，一燈即明」，台灣不必等到全球自由民主的日正當中才行動，執政的民進黨應該珍惜這個歷史性的啟示，主動向世界送出訊息，一個由台灣倡議民主自由聯盟的國際政治倫理「文藝復興」，對抗中共的號角應該吹響了。

更新時間 : 2021-02-19 15:44 GMT+08:00

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