〈時評〉出賣台灣代價何其小？

中國對台灣不是友好友善，而是敵對敵視，是不爭的事實。例如：台灣人每次在興高彩烈選舉總統時，中國無不對台灣極盡叫囂、咆哮、恐嚇之能事，天底下那有這種友好友善的方式？中國對準台灣的飛彈，保守估計有一千枚；中國軍機騷擾我航空識別區，更幾乎已成每天的例行公事，這不是敵對敵視，什麼才是？

中國既然不是台灣的友邦而是敵國，那被吸納當中國間諜或販賣情資給中國的國人，當然就是在出賣台灣──在兩蔣時代，下場不是槍斃，就是長期監禁；解嚴後，反共的中國國民黨未被輪替前，死罪可逃、數年牢獄之災難免；政黨輪替後，反共的中國國民黨開始變親共、媚共，浸淫中國國民黨教育、未被正義轉型的舊黨國司法，也連帶開始對當中國間諜、出賣台灣的退役、現役軍人都做出不痛不癢的判決，輕判個數月徒刑、甚至於緩刑的，已見怪不怪。

中國自2008年12月開始以利誘方式吸納海外高階人才加入的所謂「千人計劃」，台灣至少有33人加入其行列。陸委會表示，「只要在政府擔任專職、現任國家科研人員或國立教職人員，未經許可不得參與中國各項國家基金及國家重點研發計劃，違反規定者，根據『兩岸人民關係條例』最高可處50萬元罰鍰」，區區50萬元罰鍰，是在懲處違規，還是在變相鼓勵違規？

看看美國的對照組：美國哈佛大學「化學與化學生物學系」系主任利伯，一方面自美國國防部及美國國家衛生研究院獲得超過1500萬美元的研究資金，另一方面收受中國每月5萬美元的高額酬勞參與中國「千人計劃」（接受武漢理工大學資助，斥資逾百萬美元於該校設立實驗室；利伯並以主辦國際研討會、以武漢理工大學名義發表論文、申請專利等行為作為「回報」）。利伯因未向美國政府與哈佛大學誠實告知此等情事，在哈佛的辦公室內遭FBI探員逮補時，還被戴上手銬腳鐐！

同樣違規的千人計劃學者，在美國與在台灣下場差很大，讓人感嘆，是不許學術出賣國家的美國太不尊重學術自由，還是容許學術通敵的台灣在無上限地放縱學術自由？

嗚呼，違法到中國講學授課的，國立大學校長照當不誤！未經許可參與敵（中）國重點研發計劃的，最高罰鍰50萬元！當中國間諜、出賣國家情資的，緩刑可也！出賣台灣，代價何其小？

（作者為新竹教育大學退休副教授）