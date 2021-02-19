Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/19 10:34
台中元宵小提燈以桃紅色為基底，並融入台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件。（台中市政府提供）

台中元宵小提燈以桃紅色為基底，並融入台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）因新冠疫情影響，台中元宵燈會今年停辦，但為了讓大家感受元宵過節氣氛，台中市政府仍維持傳統印製限量元宵小提燈，除了開放民眾索取外，今年首度開放小提燈模組檔案，供民眾於網路上自行下載列印，免去出門領取排隊困擾，又能享受親子手作小提燈的樂趣。

台中市長盧秀燕表示，今年中台灣元宵燈會小提燈造型特殊，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更別出心裁結合防疫概念，讓小牛提燈戴上粉紅色口罩，提燈手把以奶瓶為造型，相當可愛，左右兩側分別是珍珠奶茶與太陽餅，融合台中美食元素。

盧秀燕補充，原先預計要在燈會現場發放小提燈，今年因配合中央流行疫情指揮中心規定停辦燈會，改由區里系統協助發放，數量有限，發完為止。

台中市觀光旅遊局林筱淇局長表示，新冠肺炎疫情發展下，為守護市民及遊客健康，2021中台灣元宵燈會停辦。為了維持過年溫馨氣氛，仍然限量製作元宵提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受到過節氣氛。

林筱淇說明，民眾如要索取，９日起可至里辦公處領取，數量有限，每人限領1盞，領完為止。另外要特別提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。

因限量元宵小提燈的數量有限，為免市民朋友索取向隅，觀旅局今年首度開放小提燈模組檔案，提供民眾自行下載列印，並附上詳細的組裝教學影片，親子在家即可共享手作樂趣慶元宵，比比看誰的小牛提燈最漂亮。
元宵節
台中
元宵提燈

相關新聞

中台灣過年走春景點！前酒廠文化部文化資產園區特展　保存重要傳統藝術
中台灣過年走春景點！前酒廠文化部文化資產園區特展　保存重要傳統藝術
2021/02/12 11:16
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
2021/02/08 16:30
【最新】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰女方20萬強制集中檢疫•男醫師辭職轉往他院服務
【最新】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰女方20萬強制集中檢疫•男醫師辭職轉往他院服務
2021/02/06 23:14
台中醫陪居檢女友過夜惹爭議 二採結果出爐 已向醫院提辭呈
台中醫陪居檢女友過夜惹爭議 二採結果出爐 已向醫院提辭呈
2021/02/05 19:35
【52頻道變數多】台灣中嘉撤件寰宇•傳擬改送華視進駐　台視也積極爭取
【52頻道變數多】台灣中嘉撤件寰宇•傳擬改送華視進駐　台視也積極爭取
2021/02/02 09:01

更新時間 : 2021-02-19 15:44 GMT+08:00

最受歡迎

士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
士林官邸鬱金香展 春節過後亮麗登場
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉
【走春】把握最後一天假期　新竹縣推三大山區夢幻美景　彷若置身世外桃源
【走春】把握最後一天假期　新竹縣推三大山區夢幻美景　彷若置身世外桃源
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
新春好去處 台北貓空品茗賞花
新春好去處 台北貓空品茗賞花
【開工喝咖啡享優惠】四大超商、路易莎開工限定優惠看這裡！
【開工喝咖啡享優惠】四大超商、路易莎開工限定優惠看這裡！
中國科興疫苗Sinovac效力僅5成多！ 有效與否「完全碰運氣」
中國科興疫苗Sinovac效力僅5成多！ 有效與否「完全碰運氣」