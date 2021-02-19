2021台中元宵限量牛年小提燈人氣超夯 免排隊可網路下載DIY

台中元宵小提燈以桃紅色為基底，並融入台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件。（台中市政府提供） 台中元宵小提燈以桃紅色為基底，並融入台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因新冠疫情影響，台中元宵燈會今年停辦，但為了讓大家感受元宵過節氣氛，台中市政府仍維持傳統印製限量元宵小提燈，除了開放民眾索取外，今年首度開放小提燈模組檔案，供民眾於網路上自行下載列印，免去出門領取排隊困擾，又能享受親子手作小提燈的樂趣。

台中市長盧秀燕表示，今年中台灣元宵燈會小提燈造型特殊，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更別出心裁結合防疫概念，讓小牛提燈戴上粉紅色口罩，提燈手把以奶瓶為造型，相當可愛，左右兩側分別是珍珠奶茶與太陽餅，融合台中美食元素。

盧秀燕補充，原先預計要在燈會現場發放小提燈，今年因配合中央流行疫情指揮中心規定停辦燈會，改由區里系統協助發放，數量有限，發完為止。

台中市觀光旅遊局林筱淇局長表示，新冠肺炎疫情發展下，為守護市民及遊客健康，2021中台灣元宵燈會停辦。為了維持過年溫馨氣氛，仍然限量製作元宵提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受到過節氣氛。

林筱淇說明，民眾如要索取，９日起可至里辦公處領取，數量有限，每人限領1盞，領完為止。另外要特別提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。

因限量元宵小提燈的數量有限，為免市民朋友索取向隅，觀旅局今年首度開放小提燈模組檔案，提供民眾自行下載列印，並附上詳細的組裝教學影片，親子在家即可共享手作樂趣慶元宵，比比看誰的小牛提燈最漂亮。