熬過「恐怖7分鐘」 美國 NASA 毅力號成功降落火星

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）所發射的探測器毅力號（Perseverance），在歷經了7個月航程與「恐怖7分鐘」（seven minutes of terror）降落試煉後，終於於18日成功登陸火星，為地球揭開火星生命之謎。

根據美聯社，毅力號是第9個降落火星的NASA飛行器。這趟旅程長達2億9,250萬英里，抵達火星後，需自行熬過7分鐘毫無總部協助的降落過程，期間不只須以時速1萬9,500公里的速度（音速的16倍）撞擊火星大氣層，得耐住高達攝氏1,299度的高溫，降落地點也不平坦，充滿了沙堆、崖壁、巨石與隕石坑，「恐怖」之名由此而來。

NASA等待11.5分鐘、訊號傳回後，才能確定探測器是否熬過了這最後難關，心情焦灼程度可想而知。所幸毅力號不負眾望，成功降落耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）後，立刻傳回首批坑坑巴巴的黑白影像，地球總部欣喜若狂。不過，艱鉅的任務才要開始。由於科學家深信30億至40億年前，火星曾有水與生命的存在，接下來數年，毅力號將為人類探尋此一問題之解答。

小名為「波西」（Percy）的毅力號，將藉其2公尺長臂鑽探火星，蒐集岩石標本，尋找是否有微生物存在的證據。波西會將取得的30、40個珍貴標本密封管狀容器中，由另一個發射至火星的探測器送回地球。NASA將與歐洲太空總署攜手，預計於2031年將標本帶回地球。光是這趟毅力號火星任務，就花費了30億美元的天價。