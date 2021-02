熬過「恐怖7分鐘」 美國 NASA 毅力號成功降落火星

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國國家航空暨太空總署(NASA)所發射的探測器毅力號(Perseverance),在歷經了7個月航程與「恐怖7分鐘」(seven minutes of terror)降落試煉後,終於於18日成功登陸火星,為地球揭開火星生命之謎。

根據美聯社,毅力號是第9個降落火星的NASA飛行器。這趟旅程長達2億9,250萬英里,抵達火星後,需自行熬過7分鐘毫無總部協助的降落過程,期間不只須以時速1萬9,500公里的速度(音速的16倍)撞擊火星大氣層,得耐住高達攝氏1,299度的高溫,降落地點也不平坦,充滿了沙堆、崖壁、巨石與隕石坑,「恐怖」之名由此而來。

NASA等待11.5分鐘、訊號傳回後,才能確定探測器是否熬過了這最後難關,心情焦灼程度可想而知。所幸毅力號不負眾望,成功降落耶澤羅撞擊坑(Jezero Crater)後,立刻傳回首批坑坑巴巴的黑白影像,地球總部欣喜若狂。不過,艱鉅的任務才要開始。由於科學家深信30億至40億年前,火星曾有水與生命的存在,接下來數年,毅力號將為人類探尋此一問題之解答。

小名為「波西」(Percy)的毅力號,將藉其2公尺長臂鑽探火星,蒐集岩石標本,尋找是否有微生物存在的證據。波西會將取得的30、40個珍貴標本密封管狀容器中,由另一個發射至火星的探測器送回地球。NASA將與歐洲太空總署攜手,預計於2031年將標本帶回地球。光是這趟毅力號火星任務,就花費了30億美元的天價。

