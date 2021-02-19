台灣最早的照片？國家攝影文化中心線上展出　「攝影老頑童」秦凱、西方旅台攝影師揭密

St. Julian Hugh Edwards是最早旅台的拍攝者(圖/〈挖掘熱蘭遮城〉/國家攝影文化中心) St. Julian Hugh Edwards是最早旅台的拍攝者(圖/〈挖掘熱蘭遮城〉/國家攝影文化中心)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣最早的一張照片是誰拍的？由國立台灣美術館籌備中的國家攝影文化中心現已上線，透過台灣攝影先驅鄧南光、「攝影老頑童」秦凱及最早的西方旅台攝影師揭密台灣攝影史。

國家攝影文化中心自2015年開始即系統性的搶救台灣攝影資產，現由國立台灣美術館緊鑼密鼓的籌備中，並對80多位攝影家作品進行研究典藏，至今已有萬餘件以上藏品，在啟動實體場館的試營運之前，先以線上方式一覽台灣百餘年來的攝影發展梗概。

國家攝影文化中心官網以台灣攝影史開展的經緯為面向，規劃「典藏精選」專題，本次精選內容共分「19世紀攝影資產」、「日治時期攝影資產」、「早期寫真照相館」三大主題，並將台灣「攝影家」創作依年代展現，含括50年代後寫實、畫意等攝影發展，至80年代解嚴前後報導紀實、美術概念攝影，及90年代至今的當代藝術創作等。

一、台灣最早的一張照片？

攝影術於1839年發明，19世紀中期眾多的西方探險家、攝影家帶著沉重的相機，深入許多陌生的土地，台灣最早的照片，也是由西方攝影家所拍攝。最為知名的攝影家約翰．湯姆生（John Thomson），1871年短暫來台進行拍攝的旅行，後來的影像出版在《中國及其子民》等書中。經過考證，推論最早旅台的拍攝者，則是「聖朱利安．愛德華士（St. Julian Hugh Edwards）」。愛德華士於1862年開始，以廈門通商口岸作為基地，發展租屋、代理人、攝影師等行業，對於他的研究多屬揣測式描寫，而最早拍攝的佐證，則是1869年，愛德華士以攝影師身分，陪同李仙得將軍（Charles W. Le Gendre）於台灣進行拍攝紀錄，李仙得於1878年完成《台灣紀行》一書中，相關紀載也與現存的圖像相互佐證。

二、鄧南光的珍貴時光膠囊

台灣攝影先驅者鄧南光，於日治時期走訪台灣拍攝了為數眾多的影像，舉凡台北城、新竹及北埔等地，均留下許多動人、素樸的片刻鏡頭，戰後鄧南光持續推廣攝影，並提攜後進，其所追尋的攝影寫實性，亦對於台灣攝影界具有深刻地影響。由於鄧南光先生早逝，他所遺留下來親自沖放相片並不多，他的兒子鄧世光，深感底片的重要性，長時間將父親的遺作妥善保存。國家攝影文化中心目前共典藏鄧南光相關攝影資產，包含底片印樣等相簿、玻璃版底片、膠捲底片等。

三、失而復得的戰亂流離攝影作品

攝影家秦凱出生於北京，有「攝影老頑童」之稱，秦凱11歲時就喜歡攝影，到了17歲終於有自己的相機，當時秦凱在上海銀行工作，因同事對他所拍的照片十分欣賞，從他拍的第一卷底片代為挑了四張參加「良友畫報」攝影比賽，無心插柳下，竟有三張照片獲獎。攝影中心典藏的三件作品「水車」、「動」、「靜」即是秦凱先生當年1939年得獎作品的珍貴原件。當時作品因戰亂未隨秦凱一同渡海來到台灣，直到秦凱先生晚年才輾轉透過友人與家人，由海外將作品送回台灣。隨著秦凱過世，家屬希望能夠透過國家的力量，好好珍藏作品，並且透過展覽、出版等方式可以讓更多民眾看見作品，國家攝影文化中心的成立，亦期盼能夠成為這些珍貴攝影作品的典藏之家。