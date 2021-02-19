〈時評〉台灣小心「懷璧其罪」 妥善保護半導體產業鏈

十年前半導體產業不景氣，全球第三大DRAM廠爾必達慘賠4480億日圓，宣告倒閉，但台灣業者有轉型晶圓代工成功，成為半導體業界奇蹟。（美聯社... 十年前半導體產業不景氣，全球第三大DRAM廠爾必達慘賠4480億日圓，宣告倒閉，但台灣業者有轉型晶圓代工成功，成為半導體業界奇蹟。（美聯社圖）

全球晶片供需嚴重失衡，台灣半導體產業成為天之驕子，全球搶貨，影響各國經濟發展，已引起歐美先進國家不安，台灣要小心「懷璧其罪」，防止遭強國干擾未來半導體產業發展。

新冠肺炎疫情加上中美科技、貿易大戰，使半導體產銷秩序大亂。汽車業首因快速復甦，車用晶片需求大增，再延燒到手機、航空業、資通訊產業、各類型電腦、高速運算、⋯等各類科技產業，都深陷晶片不足之苦，影響層面既深且廣，一般認為在2023年以前，晶片供需失衡，難以解決。

受到車用晶片缺乏影響，福特、通用、奧迪、福斯、馬自達⋯各大車廠或被迫關廠減產，或裁員減薪，營收損失至少達610億美元。情況相當嚴重，美、德、日工業大國政府相繼出面，與台灣官方協調，希望優先生產車用晶片，讓汽車產業能夠恢復正常營運。

台灣在經濟部長王美花親自出面協調4大晶片廠，即台積電、聯電、世界先進、力積電等，大家同意盡全力支持車用晶片生產，問題是，其他產業晶片生產都該怎麼辦？

《彭博社》最近以「全球危險地依賴台灣半導體」為題，直指台灣主宰了美國委外晶片製造市場，是整個半導體價值產業鏈最重要潛在關鍵。2020年全球半導體產值，仍以美國居首，達42.9%，台灣19.7%居次，南韓15.9%第三。但是台灣因晶片生產居於最重要地位。

知情官員指出，德國總理梅克爾、法國總統馬克宏去年就意識到晶片短缺的可能性，私下聯絡歐洲數十國斥資300億歐元，合新台幣1兆208億元，力促歐洲在全球晶片市佔率從低於10％，提高到20％。

美國前任總統川普去年向台積電、南韓三星招手，分別在亞利桑那州、德州，投資120億美元(約新台幣3360億元)、100億美元(約新台幣2800億元)設廠，日本也試圖吸引台積電前往設廠，積極規劃重建半導體產業鏈。台積電亦因日本掌握原料技術王牌，不得不先同意建立研發中心。

台灣、南韓能有今天發展半導體產業鏈機會，還是要回顧美、日半導體爭霸戰歷史。1960年代半導體發展伊始，主要是配合軍方需求，至少一半以上是軍事用途。IBM在1962年發明平面光刻技術，建立第一家電晶體生產、測試、封裝的完整半導體企業，接著日本NEC迅速跟進。

1968年IBM發展記憶體的DRAM，而後英特爾推出1K的DRAM，同樣地，日本也跟進了。1980年日本半導體快速崛起，美國主導業者有三家：英特爾、德儀、莫斯麥克。日本是NEC、日立、富士通。但是良率方面，日本超車美國，而且價廉物美。讓美國幾乎無利可圖，被迫退出市場，裁員7200人，同期日本市佔率高達9成。

美國政府開始反擊，雙方晶片大戰開打，終致1986年雙方簽訂「美日半導體協定」，對日本半導體產業課高關稅，美國掌握上游利潤最大的研發設計主控權，日本發展本小利厚的半導體化工原料，至於晶圓代工生產，因為投資龐大，耗費能源、人力、水資源，技術層次繁頊，工序多達200多層，利潤最薄的下階生產，則委由台灣、南韓發展。

台、韓當時都甫經戰亂，百廢待舉，能有此商機，都樂得接受分設IC設計、晶圓代工、封裝設計產業鏈，但是發展之初，商機並未如此順利，十年前半導體產業不景氣，全球第三大DRAM廠爾必達慘賠4480億日圓，宣告倒閉，台灣茂德、力晶亦不支倒地，而力晶轉型晶圓代工成功，成為浴火鳳凰，成為半導體業界奇蹟。

如今半導體產業因為4G轉向5G，手機出貨強勁，車用電子觸底反彈，加上新冠肺炎疫情嚴重，帶動筆電、居家電子產品盛行，而中美科技、貿易戰點火，終致晶片嚴重短缺，一發不可收拾。

台灣現在是半導體產業重鎭，尤其晶片生產占比幾達全球65％，動見觀瞻，此時歐盟、美、日等強權國家，亦已驚覺半導體產業鏈過於倚賴台、韓之風險，各項降低台、韓半導體產業重要性規劃都已悄然展開，歷史會不會重演？台灣方面不論政府或業者都要注意。

「懷璧其罪」台灣晶片生產重要性，極易導致強權國家反彈，甚至另一場不同型態的「半導體協定」都可能發生，如何低調自保，儘量配合市場生產需求，避免自我膨脹宣傳半導體產業的利潤及商機，引人覬覦，非常重要。如此方能長期穩定台灣半導體產業之優勢，有利國家經濟發展。