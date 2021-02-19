德語媒體：台灣憑什麼給德國救急？

（德國之聲中文網）德國《商報》刊登題為「視而不見於事無補（Ignorieren hilft nicht）」的社評，指出對台灣地位的態度，關系到德國經濟支柱產業的利益。評論寫道：

「眼下汽車工業的晶片危機表明，美國與中國之間的競爭，越來越迫使全世界重新審視其對華政策，並尋找針對台灣問題的新答案。具體來說就是，為了同這個中國提出主權訴求的島嶼更緊密地合作，德國和德國企業是否願意付出高昂的政治和經濟代價。在中國的外國企業，因將台灣列為國家或在中國地圖上沒有把台灣劃入而遭制裁、不得不卑躬屈膝認錯的先例有很多。」

「德國經濟部長請求台灣政府協助德國車企度過晶片危機，凸顯了忽視台灣重要性的危害。先是台灣經濟部長王美花回應提議，作為交換，德國可在為這個小島籌措新冠疫苗方面提供幫助。接著，台灣媒體——不論左右，一致拒絕以任何形式優先供應德國。《台北時報》就評論道：‘台灣沒有理由為德國救急’，‘如果德國向台灣求助，卻不把台灣當作朋友，就是對王（美花）的一記響亮耳光。’造成如此激烈的反應，評論員們給出的一致理由是——德國自1972年與中國建立外交關系以來實行的一個中國政策。」

是繼續作中國的既得利益者、甚至淪為幫凶，以致惹惱美國，還是轉而支持民主台灣？評論指出，接納台灣為世衛組織的觀察員，會是一個信號。然而，說起來容易做起來難：

「是支持民主還是支持一個獨裁政權，從道義上看或許是一個簡單的選擇，在現實政治中卻是困難的。德國在中國的經濟利益十分重大。畢竟，某國政府若冒犯了中國領導人的利益，北京往往會讓該國企業受到株連。韓國和日本都有過這樣的經驗。」

面對中俄，歐盟的價值觀何在？

《法蘭克福匯報》發表題為「現實的人權政策（Reale Menschenrechtspolitik）」的分析評論，認為對中國和俄羅斯，歐洲必須堅持自己的價值觀。作者指出，面對中國將維吾爾人拘禁於再教育營、壓制西藏文化、打壓香港民主運動、對台灣戰爭威脅，「歐盟卻在對與中國完成簽署一份投資協議而欣喜」。作者寫道：

「（中俄）兩個大國以不同的方式試圖在歐盟及其盟友的政治、經濟和社會中獲得影響，試圖削弱歐洲民主的基礎。俄羅斯領導人更多以抵制、破壞的方式，而中共則試圖施加影響。目前這還僅限於直接涉及中國政治的話題——西藏、新疆、台灣、香港，盡管這些嘗試還有些拙劣，讓人一眼能看穿，以至於常常顯得適得其反，但有例證表明，這是一個現實存在的危險。中國去年對澳大利亞實施經濟懲罰措施的一個理由是充滿敵意的媒體報導。」

作者認為，對歐洲民主受到的外部威脅最好的防禦是，歐盟和成員國政府應對侵犯人權現象公開發聲，而不是一味顧及專權者的面子。「即便這樣作並不能給維吾爾人和被拳打腳踢的俄羅斯示威者帶來直接的幫助，也是對中國和俄羅斯當權者更進一步權力訴求做出的對抗。」

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作者: 葉宣（摘編）