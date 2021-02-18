糖尿病患罹乳癌風險高40％！醫師揭「共同危險因子」籲及早預防

第二型的糖尿病與某些癌症，如肝癌、大腸直腸癌、膀胱癌及乳癌有正向關聯。（圖/unsplash） 第二型的糖尿病與某些癌症，如肝癌、大腸直腸癌、膀胱癌及乳癌有正向關聯。（圖/unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）最新WHO資料顯示，乳癌已取代肺癌成為全球最常見癌症！醫師更指出糖尿病患罹乳癌的風險比常人高出40％，籲民眾應定期篩檢、規律運動，以避免共同風險因子。

台灣內科學誌的論文「糖尿病與癌症之關聯以及台灣現況探討」中，指出不論是國內外的研究資料，均顯示第二型的糖尿病與某些癌症，如肝癌、大腸直腸癌、膀胱癌及乳癌有正向關聯。

該文章也強調，許多流行病學資料顯示糖尿病可能是影響癌症發生的風險因子。推測原因包括高胰島素血症、高血糖、炎症反應及共同危險因素，如老化、飲食與肥胖等。

中央社的報導指出，2011年瑞典一項研究發現，肥胖問題較多的第二型糖尿病患者較易罹癌，因過多脂肪細胞會釋放某些成分，引起發炎反應，讓身體無法有效利用葡萄糖，種種惡性循環都可能造成癌細胞增生。

在台灣，每年約新增1萬4000名個案，平均每37分鐘就有1名女性新確診為乳癌，其嚴重性不容忽視。要預防兩種疾病的發生，醫師呼籲除規律運動、避免肥胖，也應少吃甜食、紅肉，多攝取五穀蔬菜。

此外，據研究，婦女每2年1次乳房攝影能降低41％乳癌死亡風險，早期存活率達9成，因此定期篩檢亦是預防罹癌的重點。

近年來第二型糖尿病與癌症有年輕化的趨勢，根據該論文，有些癌症的死亡率在年輕糖尿病患中相對風險更高。因此，年輕族群也應培養良好生活習慣，避免癌症與糖尿病的共同發病因子。