全體上市公司110年1月營收較109年同期成長24.25％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計871家及76家，除康友製藥控股有限公司（代號：6452）因故無法如期申報外，餘946家已於110年2月17日前完成110年1月營收申報作業。

依據上市公司公告110年1月營收顯示，本（1）月份全體上市公司營收總計3兆678億元，較109年同期成長5,988億元（24.25%），營收成長公司共755家，衰退公司共191家，較108年同期成長3,031億元（10.96%）。

全體上市公司110年1月營收呈現成長趨勢之主要產業為玻璃陶瓷業、電子通路業及光電業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司110年1月營收成長較大之產業，玻璃陶瓷業受去年適逢農曆春節，致營業日差異影響，電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端網通等出貨暢旺，半導體晶片及相關零組件需求提升，光電業因個別公司受惠市場需求強勁，產品報價及銷售量上揚，故營收較109年1月成長；當（1）月份營收衰退較大之產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，致本月較109年1月營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs