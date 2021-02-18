新北市學生科學研究作品站上國際舞臺

照片來源：新北市政府教育局提供
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國立臺灣科學教育館日前舉辦2021臺灣國際科學展覽會頒獎典禮，在20個參展國家中，新北市共3件作品脫穎而出，榮獲國際級獎項，包含竹林高中榮獲動物學科四等獎、安康高中榮獲微生物學科四等獎、文山國中榮獲數學科四等獎，其中竹林高中更是連續3年榮獲動物學科大會獎，實屬不易。
新北市教育局教育研究及資訊發展科吳佳珊科長表示，新北市自105學年度起辦理學生科學研究獎助計畫，109學年度共49件作品參與，除了獎助學生科學研究作品外，也邀請各界專家學者給予指導與建議，今年新北市作品在國際科展舞臺展現探究實力，期待能透過科研獎助計畫，鼓勵更多學生探索科學議題，成為未來的科學人才。
竹林高中楊政穎同學以作品「如『膠』似『漆』—台灣淡水渦蟲黏液黏性及誘導抗菌分析」獲頒動物學科四等獎，楊政穎同學說：「在研究過程中很享受，因為我知道是為了自己的夢想去拚命實踐。在比賽過程中，我發現還有許多需要持續深入探討的部分這次沒有考慮到，未來我會繼續研究下去，懷抱著重新出發的態度勇往直前！」
文山國中許崇煒及張齊軒同學研究作品「三角形可變動的外西瓦線之共同問題」獲頒國際科展數學科四等獎，兩位同學提到，去年參加全國科展之後，設定了共變角度與長度的條件去提昇難度，常利用放學和假日進行研究，能參加國際科展，看見許多更優秀的作品，很感謝評審教授與指導老師的指導。指導老師蕭偉智表示，文山國中今年是第3度在國際科展中獲獎，也是第1次連續2年獲獎，學生能在9年級升學階段仍懷抱熱情的參與國際科展，展現出對數學的高度喜愛，十分難得。
安康高中陳俞安及趙珮妤同學研究作品「菌菌有味—真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」進軍國際科展拿下四等獎殊榮。陳俞安同學說：「我們總說我們參加科展是從失敗開始，也就是因為這個失敗讓我們的主題打破了許多人原本的認知，讓這次實驗變得更加特別，印象最深刻的是進行組織培養時，長出的真菌像極了雞爪，讓我覺得真菌很有趣，進而想要深入研究」。趙珮妤同學說：「國際科展必須要準備英文簡報，這對英文不好的我來說需要更多的練習及準備，也是很大的突破」。
新北市中小學科展也將於今(110)年2月24日開始報名，詳細資訊請至新北市中小學科學展覽資源網(https://science.ntpc.edu.tw/Pro/Center/Default.aspx)查詢。