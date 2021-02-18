新北市學生科學研究作品站上國際舞臺

國立臺灣科學教育館日前舉辦2021臺灣國際科學展覽會頒獎典禮 ，在20個參展國家中，新北市共3件作品脫穎而出， 榮獲國際級獎項，包含竹林高中榮獲動物學科四等獎、 安康高中榮獲微生物學科四等獎、文山國中榮獲數學科四等獎， 其中竹林高中更是連續3年榮獲動物學科大會獎，實屬不易。

新北市教育局教育研究及資訊發展科吳佳珊科長表示， 新北市自105學年度起辦理學生科學研究獎助計畫， 109學年度共49件作品參與，除了獎助學生科學研究作品外， 也邀請各界專家學者給予指導與建議， 今年新北市作品在國際科展舞臺展現探究實力， 期待能透過科研獎助計畫，鼓勵更多學生探索科學議題， 成為未來的科學人才。

竹林高中楊政穎同學以作品「如『膠』似『漆』— 台灣淡水渦蟲黏液黏性及誘導抗菌分析」獲頒動物學科四等獎， 楊政穎同學說：「在研究過程中很享受， 因為我知道是為了自己的夢想去拚命實踐。在比賽過程中， 我發現還有許多需要持續深入探討的部分這次沒有考慮到， 未來我會繼續研究下去，懷抱著重新出發的態度勇往直前！」

文山國中許崇煒及張齊軒同學研究作品「 三角形可變動的外西瓦線之共同問題」獲頒國際科展數學科四等獎， 兩位同學提到，去年參加全國科展之後， 設定了共變角度與長度的條件去提昇難度， 常利用放學和假日進行研究，能參加國際科展， 看見許多更優秀的作品，很感謝評審教授與指導老師的指導。 指導老師蕭偉智表示，文山國中今年是第3度在國際科展中獲獎， 也是第1次連續2年獲獎， 學生能在9年級升學階段仍懷抱熱情的參與國際科展， 展現出對數學的高度喜愛，十分難得。

安康高中陳俞安及趙珮妤同學研究作品「菌菌有味— 真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」 進軍國際科展拿下四等獎殊榮。陳俞安同學說：「 我們總說我們參加科展是從失敗開始， 也就是因為這個失敗讓我們的主題打破了許多人原本的認知， 讓這次實驗變得更加特別，印象最深刻的是進行組織培養時， 長出的真菌像極了雞爪，讓我覺得真菌很有趣，進而想要深入研究」 。趙珮妤同學說：「國際科展必須要準備英文簡報， 這對英文不好的我來說需要更多的練習及準備，也是很大的突破」。

新北市中小學科展也將於今(110)年2月24日開始報名，詳細 資訊請至新北市中小學科學展覽資源網(https:// science.ntpc.edu.tw/Pro/ Center/Default.aspx)查詢。