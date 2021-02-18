傳COVAX疫苗2月底到貨 陳時中：下週確定時程和劑量

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）外傳台灣透過COVAX取得的AZ疫苗最快2月底就會抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日指出，最快下週確定供貨時程和劑量，劑量都在原本討論範圍內。

許多國家透過世衛主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，COVAX於3日公布第一批配送名單，台灣也名列其中，預計將取得20萬劑牛津（AZ）疫苗。有媒體報導指出，疫苗將於2月底抵台，3月開始施打。

中央社報導，對此消息，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，「沒有否認，我們是期待」，並坦言疫苗到貨、施打都有時間表，但期程分配在合約均列為保密事項，未來疫苗接種應該會比照流感疫苗，可能在區域級以上醫院尋求適合的點來接種。

陳時中表示，台灣目前除了COVAX的AZ疫苗，預計第2季還會有不同廠牌的疫苗在不同時間點陸續抵台；國產疫苗方面，先前也已經簽訂500萬劑購買合約以及500萬劑開口合約，未來在安全有效的狀況下，政府也願意扶植國產疫苗、持續努力，目前都還在協商中。

由於台灣預計將有進口、國產疫苗可使用，能否選擇廠牌也引發外界關注。陳時中說，目前還是依照接種先後順序，如果排序在前面的族群又想選擇廠牌，可能就要花費比較長的時間，指揮中心不會強制民眾打疫苗，也沒有限制要打哪個廠牌。