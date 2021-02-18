加油趁現在！美德州暴雪致油田停產 下週估漲0.5元

國際油價受到美國德州大雪影響，下週台灣中油每公升估漲0.5元。（圖/中央社） 國際油價受到美國德州大雪影響，下週台灣中油每公升估漲0.5元。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 美國德州因極端氣候讓當地陷入冰封，不只導致逾4百萬名居民被斷電，更使數家煉油廠停止運作，數百萬桶的煉油產能停擺，無疑將大幅影響國際油價，台灣中油下周每公升估漲0.5元。

過去兩週為因應經濟部春節期間油價凍漲政策，台灣中油零售價格維持不變。然而，根據路透社的報導，佔全美原油產量4成的德州近期受到嚴寒大雪影響，大部分油井都已停產，且一直到週日(23日)都禁止對外出口。該地日產量由寒流前的1,100萬桶，已減少超過400萬桶，近4成降幅創下紀錄，且恐要到下周一（22日）才有望恢復。

根據工商時報，交割原油期貨價格在周二（16日）已突破每桶60美元，締造13個多月來新高。此外，美國石油運輸出口的陸路與水路皆因酷寒而受阻，歐洲油商為尋找美國出口油品替代品大肆收購，也造成歐洲油價開始上揚。

以上種種原因造成國際油價大幅上漲，根據自由財經，依中油油價公式估計，若調幅納入亞鄰因素，下週每公升92無鉛汽油估為25.5元、95無鉛汽油27元、98無鉛29元、超級柴油22.9元，不過實際油價仍以中油週日之公布為準。

美國德州因極端氣候讓當地陷入冰封，導致逾4百萬名居民被斷電，油田也停止運作。(圖/路透社)