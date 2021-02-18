防疫期間 旅宿職能訓練規劃不停滯

交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理之「旅館職涯發展計畫」，已完成建置3項旅館基層從業人員職能基準及9項職能基準單元課程範本，即將再辦理2場次職能導向課程研習活動，來分享本案成果供旅館產業業界及學界培訓旅館人才，厚植旅宿產業之競爭力。

曾參與本次9項職能基準單元課程培訓的旅宿業及觀光教師學員表示，在了解實務課程後，不但可以把學習到的個案帶回職場、學校，讓同事或學生學到最真實的實務案例，使其在遇到相似情況時，能做好準備去應對，進而提升自己成為一個更好的旅宿業從業人員；當中亦有觀光類教師回饋，旅宿業9項職能導向課程的評量模式似乎更能激發學生的學習潛能，相較過往的講授式課程有煥然一新之感；另外從訓練成本來看，在9項職能單元旅宿課程範本建置後，若給旅宿業者做為人才培訓使用，以勞動力發展署規劃每個職能單元課程執行預算為30萬元粗估，1,000家旅宿業者每家執行1個職能課程的課程建置與訓練，就得花費3億元的訓練費用，若給1萬家旅宿業者使用，預計可省下約30億元的訓練教材建置成本；若以全國179個大專院校觀光相關系所教學成本來評估，可再省下5,370萬元的訓練教材建置成本。

「旅館職涯發展計畫」後續將舉辦兩場研習會，透過研習會說明「職能基準」的重要性，再以「職能導向課程認證」的核心概念及實務作法進行分享，最後搭配本計畫3項職能基準9單元課程做為示範，現場教導旅宿業者如何利用職能基準發展課程，掌握人才培訓要點。

本次研習課程完成後，交通部觀光局未來亦會將本案課程教材範本置於網站上，提供旅館業界培訓業內人才、觀光相關學界幫助產業儲才，屆時歡迎各界踴躍下載應用。