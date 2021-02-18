會唱歌的鳳梨酥！台灣郭元益音樂糕餅禮盒　方序中、鳳小岳打造動人情歌

郭元益推出音樂糕餅禮盒可以邊吃餅邊聽音樂，由設計師方序中及品牌代言人鳳小岳打造。(Bios) 郭元益推出音樂糕餅禮盒可以邊吃餅邊聽音樂，由設計師方序中及品牌代言人鳳小岳打造。(Bios)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 郭元益推出音樂糕餅禮盒可以邊吃餅邊聽音樂，由設計師方序中及品牌代言人鳳小岳打造。

台灣鳳梨酥經典品牌郭元益2020年12月推出音樂糕餅禮盒《小樂曲》，邀請設計師方序中擔任創意總監，品牌代言人鳳小岳譜寫三首動人歌曲，由金獎製作人陳建騏製作，打造吃餅喝茶聽音樂的享受生活。

BIOS Monthly表示，郭元益《小樂曲》禮盒顛覆傳統鳳梨酥方形或圓形樣貌，每一顆鳳梨酥都如同跳躍的音符，並注入文山包種茶、珍珠奶茶、Fika Fika Café等飲品，以及味道最跳的花椒，融合台南 17 號關廟契作鳳梨製成的 100% 鳳梨酥、還有郭元益榮獲金獎的招牌鳳梨酥等，一盒可品嚐到 6 款經典與創新口味。

另外，方序中將送禮情境轉化為三則故事，由品牌代言人鳳小岳將故事譜寫為三首歌，並邀請到金獎製作人陳建騏製作，由鳳小岳自彈自唱，在打開禮盒時可以透過小卡上的 QR Code 聆聽。



設計師方序中在外盒設計上宛如流動的河水與層層山巒的金色線條，當落葉飄動，如同音符在五線譜跳躍。隨著原創音樂的述說，從聽覺、味覺、視覺、嗅覺、味覺的五感起伏，讓吃餅配茶變成一個故事性的體驗，品嚐的同時也敲響情感記憶。(圖/Bios)

整體視覺表現的聯想也以音樂為始，方序中將聲音的振幅波形、樂譜的線條，轉譯為禮盒包裝的山巒水脈；落葉造型的糕餅，既是旅途景色中飄動的落葉，也是譜寫著祝福心願的音符。每則故事分別對應兩種口味的糕餅，透過故事觸動味覺篇章，構成一場感官的旅程。

郭元益也於官網上揭曉三首歌曲特色，第一首《那涼涼的微風》搭配金獎鳳梨酥、檸檬珍珠奶茶，先嚐一口鳳梨7冬瓜3的黃金比例酸甜內餡、再一口清爽檸香的珍珠奶茶，輕快木吉他以愉悅的節奏像腳底踩著沙子、走在微風爽颯的海邊，歡迎大家登陸我們美麗的島，一同用輕鬆心情進入這次音樂禮盒的世界。

第二首《近鄉情怯》引領享用微微嗆麻的花椒金獎鳳梨、100%純鳳梨酥，情緒被帶往每次奔波行旅返鄉回家時的一些沈澱，在鳳小岳娓娓道來的溫暖歌聲中，傳遞與親人、朋友或是對自己說不盡的話語。

第三首《日出》以大提琴頌詠歡聚後再次出發，在包種莓果純鳳的茶香與Fika Fika Café 世界冠軍所烘製的Miscela Buongiorno「美好時光」咖啡豆所製成的美好時光金獎鳳梨與日本三溫糖，每一口都能嚐到中深烘焙後的濃醇風味，香氣餘韻繚繞，延伸對未來的期盼祝福。