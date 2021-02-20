〈時評〉台股過熱　投資人注意ETF風險

台股19日早盤一度下跌128點，不過之後跌幅收斂，大 盤仍站穩所有均線之上；終場跌83.13點，收16341.38 點。圖為民眾觀看大... 台股19日早盤一度下跌128點，不過之後跌幅收斂，大 盤仍站穩所有均線之上；終場跌83.13點，收16341.38 點。圖為民眾觀看大盤走勢。 中央社記者張新偉攝 110年2月19日 (來源 中央社)

台股熱呼呼，屢創新高，各類題材紛紛出籠，連帶ETF也成炒作標的，熱門之元大高股息0050從去年2月底88.65元，一年內直衝140元，也有剛上市的國泰台灣5G，因為名稱誘人，發行一個多月，價飆8成，風險嚴重偏高，投資人要小心。

台股去年新増開戶數67萬人，總開戶數1124萬人，20至30歲年輕人已從5年前佔全部投資人25％，直衝36％，新手上路當冲、短線膽識都勝於老手。據了解，現在當冲客最有名的「航海達人」，年齡還不到30歲，每天上冲下洗金額常高達上億元，導致現在大盤每天成交量3、4千億元中，當冲比例常高達3成，金額在1100億元至1350億元之間，風險極高。

據券商估計，以全體當冲客去年賺約270億元，但需支付435億元手續費給證券商，證交稅225億元給政府，試問當冲客還有什麼利潤？

個股成為當冲標的之外，現在連ETF也因為搭上熱門題材，成為投資人追逐炒作標的，除了元大台灣0050規模破千億資產之外，國泰台灣5G、國泰永續高股息，發行都不到一年，價格都從事面值10元，飈升到17、8元，大漲7、8成之多，看似便宜，漲幅其實都已相當大，大幅增加投資人之成本。這兩檔ETF資產浄值分別是340億元及160億元，分居台股ETF前3、4名。

從目前趨勢看來，ETF發行只要標示著半導體、電動車、AI、5G、IoT、雲端、自動化等題材，就很容易成為投資人簇擁之標的，這種現象不僅投資人自陷高風險而不自知，也將使證券市場淪入漲時助漲，跌時助跌，加重股市未來由多翻空時之賣壓，以及暴跌之可能性。

擧例來說，國泰台灣5G因為台積電、聯發科、鴻海，這三檔股票佔60％，目前是熱門標的，價格飆升，基金公司因為價昂，必須大量買入三檔股票，明顯助漲，未來如果情勢逆轉，價跌之ETF資產規模縮小，基金公司要應付贖回壓力，必須大拋這些熱門標的，必將使其下挫壓力加大，個股賣壓之沈重及崩跌，可以想見。

ETF一籃子股票表面上看似分散風險，其實現在因為股市過熱，各類熱門題材紛紛出籠，不少只是分析師或業界期待之話題而已，究竟是否能夠成真，大有疑問，如果投資人不明究裏，盲目追蹤熱門題材，或搶進具有熱門標的之ETF，萬一發生變盤，ETF極有可能催化標的之賣壓，跌勢更加難料。

台股一窩蜂現象不止發生在各類熱門股票，即連基金公司發行ETF也一樣。為了吸引投資人目光，各ETF鎖定之標的都具熱門題材，同質性極高，未來如果產業景氣發生變化，各ETF同時賣出之標的一致，再加上投資人擁有現股出籠，更催化熱門標的之下挫壓力，這也正是ETF漲時助漲，跌時助跌的最大風險。

台股投資人現在快速年輕化，令人既喜又憂，喜的是年輕人提早進入股市，學習投資理財，為自己累積財富，憂的是未經空頭市場及大盤逆轉洗禮，恐怕還未充分體會當冲及短線買賣之風險。

至於ETF一籃子股票之投資，看似分散風險，實際卻未必果真如此，投資人必須深入了解ETF內含標的之風險及投資價格，切勿盲目追求熱門題材標的，以免陷入難料之風險。至於當冲或短線進出，最好避免，避免風險。